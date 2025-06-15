https://ria.ru/20250615/kitaj-2022934342.html

Китай не обязался выдавать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов

Китай не обязался выдавать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов - РИА Новости, 15.06.2025

Китай не обязался выдавать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов

Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T10:53:00+03:00

2025-06-15T10:53:00+03:00

2025-06-15T10:53:00+03:00

китай

сша

лондон

введение трампом пошлин на импорт

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Пекин не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем", - говорится в публикации. Как отмечает агентство, на переговорах в Лондоне Китай пообещал ускорить одобрение заявок от невоенных американских производителей. В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами.

https://ria.ru/20250414/kitay-2011067731.html

китай

сша

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, лондон, введение трампом пошлин на импорт, экономика