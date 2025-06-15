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Китай не обязался выдавать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов - РИА Новости, 15.06.2025
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10:53 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/kitaj-2022934342.html
Китай не обязался выдавать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов
Китай не обязался выдавать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов - РИА Новости, 15.06.2025
Китай не обязался выдавать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов
Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:53:00+03:00
2025-06-15T10:53:00+03:00
китай
сша
лондон
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Пекин не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем", - говорится в публикации. Как отмечает агентство, на переговорах в Лондоне Китай пообещал ускорить одобрение заявок от невоенных американских производителей. В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами.
https://ria.ru/20250414/kitay-2011067731.html
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китай, сша, лондон, введение трампом пошлин на импорт, экономика
Китай, США, Лондон, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Китай не обязался выдавать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов

Reuters: Китай не обязался давать разрешение на экспорт нужных США магнитов

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Пекин не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, на переговорах в Лондоне Китай пообещал ускорить одобрение заявок от невоенных американских производителей.
В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами.
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