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В Кишиневе полиция грубо применила силу к участникам акции против ЛГБТ* - РИА Новости, 15.06.2025
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14:46 15.06.2025 (обновлено: 16:50 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/kishinev-2022960303.html
В Кишиневе полиция грубо применила силу к участникам акции против ЛГБТ*
В Кишиневе полиция грубо применила силу к участникам акции против ЛГБТ* - РИА Новости, 15.06.2025
В Кишиневе полиция грубо применила силу к участникам акции против ЛГБТ*
Сотрудники полиции грубо применили силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в центре Кишинева. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:46:00+03:00
2025-06-15T16:50:00+03:00
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции грубо применили силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в центре Кишинева.Так, силовики грубо задержали мужчину с ребенком на руках. Они вырвали мальчика у отца, он упал и ударился головой об асфальт. Вероятно, ему потребовалась госпитализация.Другим пострадавшим оказался священник, полицейские швырнули его на землю.В Кишиневе параллельно тысячи человек вышли на акцию в поддержку традиционных ценностей. Манифестанты требуют соблюдения конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины.Это крупнейшая подобная демонстрация в Молдавии за последние годы.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.
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60
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Полиция задерживает мужчину с ребенком на руках на акции против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе
Мужчину с маленьким ребенком на руках полиция грубо заталкивает в бус. Начались задержания противников ЛГБТ*
2025-06-15T14:46
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PT0M39S
Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе
Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ в Кишиневе * * экстремистская организация, запрещена в России
2025-06-15T14:46
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PT0M10S
Нападение полицейского на священника во время митинга в Кишиневе
Сотрудники полиции применили физическую силу к священнику во время протеста против ЛГБТ*-шествия в центре Кишинева. Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео, которое распространили в соцсетях. На записи видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю.
2025-06-15T14:46
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PT0M05S
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в центре Кишинева
В центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, это крупнейшая демонстрация в их защиту за последние годы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий
2025-06-15T14:46
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Стычка полиции со священником в Кишиневе
Стычка полиции со священником в Кишиневе
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традиционные ценности, кишинев, в мире, россия, молдавия, sputnik молдова
традиционные ценности, Кишинев, В мире, Россия, Молдавия, Sputnik Молдова

В Кишиневе полиция грубо применила силу к участникам акции против ЛГБТ*

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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции грубо применили силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в центре Кишинева.
Так, силовики грубо задержали мужчину с ребенком на руках. Они вырвали мальчика у отца, он упал и ударился головой об асфальт. Вероятно, ему потребовалась госпитализация.
Другим пострадавшим оказался священник, полицейские швырнули его на землю.

Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить фестивали и марши ЛГБТ*-сообщества.

В Кишиневе параллельно тысячи человек вышли на акцию в поддержку традиционных ценностей.
Манифестанты требуют соблюдения конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины.
Это крупнейшая подобная демонстрация в Молдавии за последние годы.

Согласно соцопросам, 85% жителей страны против легализации однополых браков и за традиционные ценности.

© Sputnik

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе.

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе, Молдавия

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе.

© Sputnik
1 из 3
© Sputnik

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе.

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе, Молдавия

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе.

© Sputnik
2 из 3
© Sputnik

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе.

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе, Молдавия

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе.

© Sputnik
3 из 3

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе.

© Sputnik
1 из 3

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе.

© Sputnik
2 из 3

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе.

© Sputnik
3 из 3
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию:
  • против политиков возбуждают уголовные дела;
  • их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов;
  • правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией;
  • Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
ЛГБТ-парады* негативно влияют на психику, заявил молдавский депутат
31 мая, 12:19
 
традиционные ценностиКишиневВ миреРоссияМолдавияSputnik Молдова
 
 
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