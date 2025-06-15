В Кишиневе полиция грубо применила силу к участникам акции против ЛГБТ*

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции грубо применили силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в центре Кишинева.Так, силовики грубо задержали мужчину с ребенком на руках. Они вырвали мальчика у отца, он упал и ударился головой об асфальт. Вероятно, ему потребовалась госпитализация.Другим пострадавшим оказался священник, полицейские швырнули его на землю.В Кишиневе параллельно тысячи человек вышли на акцию в поддержку традиционных ценностей. Манифестанты требуют соблюдения конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины.Это крупнейшая подобная демонстрация в Молдавии за последние годы.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html
кишинев
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полиция задерживает мужчину с ребенком на руках на акции против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе
Мужчину с маленьким ребенком на руках полиция грубо заталкивает в бус. Начались задержания противников ЛГБТ*
2025-06-15T14:46
true
PT0M39S
Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе
Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ в Кишиневе *
* экстремистская организация, запрещена в России
2025-06-15T14:46
true
PT0M10S
Нападение полицейского на священника во время митинга в Кишиневе
Сотрудники полиции применили физическую силу к священнику во время протеста против ЛГБТ*-шествия в центре Кишинева. Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео, которое распространили в соцсетях. На записи видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю.
2025-06-15T14:46
true
PT0M05S
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в центре Кишинева
В центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, это крупнейшая демонстрация в их защиту за последние годы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию:
против политиков возбуждают уголовные дела;
их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов;
правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией;
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.