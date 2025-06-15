https://ria.ru/20250615/kishinev-2022960303.html

В Кишиневе полиция грубо применила силу к участникам акции против ЛГБТ*

В Кишиневе полиция грубо применила силу к участникам акции против ЛГБТ* - РИА Новости, 15.06.2025

В Кишиневе полиция грубо применила силу к участникам акции против ЛГБТ*

Сотрудники полиции грубо применили силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в центре Кишинева. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:46:00+03:00

2025-06-15T14:46:00+03:00

2025-06-15T16:50:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции грубо применили силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в центре Кишинева.Так, силовики грубо задержали мужчину с ребенком на руках. Они вырвали мальчика у отца, он упал и ударился головой об асфальт. Вероятно, ему потребовалась госпитализация.Другим пострадавшим оказался священник, полицейские швырнули его на землю.В Кишиневе параллельно тысячи человек вышли на акцию в поддержку традиционных ценностей. Манифестанты требуют соблюдения конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины.Это крупнейшая подобная демонстрация в Молдавии за последние годы.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

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Полиция задерживает мужчину с ребенком на руках на акции против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе Мужчину с маленьким ребенком на руках полиция грубо заталкивает в бус. Начались задержания противников ЛГБТ* 2025-06-15T14:46 true PT0M39S

Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ в Кишиневе * * экстремистская организация, запрещена в России 2025-06-15T14:46 true PT0M10S

Нападение полицейского на священника во время митинга в Кишиневе Сотрудники полиции применили физическую силу к священнику во время протеста против ЛГБТ*-шествия в центре Кишинева. Инцидент был зафиксирован очевидцами на видео, которое распространили в соцсетях. На записи видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. 2025-06-15T14:46 true PT0M05S

Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в центре Кишинева В центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, это крупнейшая демонстрация в их защиту за последние годы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий 2025-06-15T14:46 true PT0M20S

Стычка полиции со священником в Кишиневе Стычка полиции со священником в Кишиневе 2025-06-15T14:46 true PT0M52S

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традиционные ценности, кишинев, в мире, россия, молдавия, sputnik молдова