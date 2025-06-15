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Стал известен ущерб по делу напавших на российский центр культуры в Киеве - РИА Новости, 15.06.2025
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04:17 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/kiev-2022896848.html
Стал известен ущерб по делу напавших на российский центр культуры в Киеве
Стал известен ущерб по делу напавших на российский центр культуры в Киеве - РИА Новости, 15.06.2025
Стал известен ущерб по делу напавших на российский центр культуры в Киеве
Сумма имущественного ущерба по уголовному делу семерых украинских радикалов, осужденных заочно на сроки до девяти лет за нападение на Российский центр науки и... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T04:17:00+03:00
2025-06-15T04:17:00+03:00
россия
украина
андрей лозовой
сергей бондарев (политик)
федор шаляпин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
правый сектор
киев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сумма имущественного ущерба по уголовному делу семерых украинских радикалов, осужденных заочно на сроки до девяти лет за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, составила более 70 тысяч рублей, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, в счет возмещения имущественного ущерба с фигурантов солидарно взыскали 78 тысяч 472 рубля в пользу Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов были признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ и получили сроки от семи до девяти лет. Они были объявлены в международный розыск. Установлено, что 17 февраля 2018 года фигуранты, являясь руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе "С14"* и "Правый сектор"*, вступили в преступный сговор. Отмечалось, что порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина. В ходе нападения радикалы также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол и топтали ногами, а затем сожгли его на улице. Также они оскорбляли и ложно обвиняли в действиях против безопасности Украины директора центра, а один из руководителей нападения, Карась, ударил его.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20250529/medinskiy-2019711911.html
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россия
украина
киев
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россия, украина, андрей лозовой, сергей бондарев (политик), федор шаляпин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), правый сектор, киев, происшествия
Россия, Украина, Андрей Лозовой, Сергей Бондарев (политик), Федор Шаляпин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Правый сектор, Киев, Происшествия
Стал известен ущерб по делу напавших на российский центр культуры в Киеве

Ущерб по делу о нападении на центр культуры в Киеве составил 70 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сумма имущественного ущерба по уголовному делу семерых украинских радикалов, осужденных заочно на сроки до девяти лет за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, составила более 70 тысяч рублей, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в счет возмещения имущественного ущерба с фигурантов солидарно взыскали 78 тысяч 472 рубля в пользу Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).
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Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов были признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ и получили сроки от семи до девяти лет. Они были объявлены в международный розыск.
Установлено, что 17 февраля 2018 года фигуранты, являясь руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе "С14"* и "Правый сектор"*, вступили в преступный сговор.
Отмечалось, что порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина.
В ходе нападения радикалы также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол и топтали ногами, а затем сожгли его на улице. Также они оскорбляли и ложно обвиняли в действиях против безопасности Украины директора центра, а один из руководителей нападения, Карась, ударил его.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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РоссияУкраинаАндрей ЛозовойСергей Бондарев (политик)Федор ШаляпинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Правый секторКиевПроисшествия
 
 
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