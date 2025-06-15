Стал известен ущерб по делу напавших на российский центр культуры в Киеве
Ущерб по делу о нападении на центр культуры в Киеве составил 70 тысяч рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сумма имущественного ущерба по уголовному делу семерых украинских радикалов, осужденных заочно на сроки до девяти лет за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, составила более 70 тысяч рублей, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в счет возмещения имущественного ущерба с фигурантов солидарно взыскали 78 тысяч 472 рубля в пользу Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).
Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов были признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ и получили сроки от семи до девяти лет. Они были объявлены в международный розыск.
Установлено, что 17 февраля 2018 года фигуранты, являясь руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе "С14"* и "Правый сектор"*, вступили в преступный сговор.
Отмечалось, что порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина.
В ходе нападения радикалы также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол и топтали ногами, а затем сожгли его на улице. Также они оскорбляли и ложно обвиняли в действиях против безопасности Украины директора центра, а один из руководителей нападения, Карась, ударил его.
* Запрещенные в России экстремистские организации.