https://ria.ru/20250615/kiev-2022896848.html

Стал известен ущерб по делу напавших на российский центр культуры в Киеве

Стал известен ущерб по делу напавших на российский центр культуры в Киеве - РИА Новости, 15.06.2025

Стал известен ущерб по делу напавших на российский центр культуры в Киеве

Сумма имущественного ущерба по уголовному делу семерых украинских радикалов, осужденных заочно на сроки до девяти лет за нападение на Российский центр науки и... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T04:17:00+03:00

2025-06-15T04:17:00+03:00

2025-06-15T04:17:00+03:00

россия

украина

андрей лозовой

сергей бондарев (политик)

федор шаляпин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

правый сектор

киев

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сумма имущественного ущерба по уголовному делу семерых украинских радикалов, осужденных заочно на сроки до девяти лет за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, составила более 70 тысяч рублей, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, в счет возмещения имущественного ущерба с фигурантов солидарно взыскали 78 тысяч 472 рубля в пользу Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов были признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ и получили сроки от семи до девяти лет. Они были объявлены в международный розыск. Установлено, что 17 февраля 2018 года фигуранты, являясь руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе "С14"* и "Правый сектор"*, вступили в преступный сговор. Отмечалось, что порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина. В ходе нападения радикалы также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол и топтали ногами, а затем сожгли его на улице. Также они оскорбляли и ложно обвиняли в действиях против безопасности Украины директора центра, а один из руководителей нападения, Карась, ударил его.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20250529/medinskiy-2019711911.html

https://ria.ru/20250311/mosgorsud-2004206439.html

россия

украина

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, андрей лозовой, сергей бондарев (политик), федор шаляпин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), правый сектор, киев, происшествия