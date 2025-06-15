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В двух израильских городах после атак Ирана пострадали более ста человек - РИА Новости, 15.06.2025
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04:38 15.06.2025 (обновлено: 04:50 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/izrail-2022897318.html
В двух израильских городах после атак Ирана пострадали более ста человек
В двух израильских городах после атак Ирана пострадали более ста человек - РИА Новости, 15.06.2025
В двух израильских городах после атак Ирана пострадали более ста человек
Более 100 человек пострадали в городах Бат-Ям и Реховот после атак Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на службу РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T04:38:00+03:00
2025-06-15T04:50:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 100 человек пострадали в городах Бат-Ям и Реховот после атак Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля MDA ("Маген Давид Адом").По данным портала, в Бат-Яме также погибла женщина в возрасте около 60 лет."Служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" обновила данные по числу пострадавших в результате иранского обстрела Бат-Яма и Реховота. В Бат-Яме 74 человека получили ранения, в том числе трое - серьезные.... В Реховоте 28 человек получили ранения, в том числе двое - серьезные", - говорится в публикации на сайте портала.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
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Дарья Буймова
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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353
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обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, в мире
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, В мире
В двух израильских городах после атак Ирана пострадали более ста человек

В городах Бат-ям и Реховот после атак Ирана пострадали более ста человек

© Getty Images / Anadolu / Mostafa AlkharoufПоследствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана
Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Mostafa Alkharouf
Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 100 человек пострадали в городах Бат-Ям и Реховот после атак Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля MDA ("Маген Давид Адом").
По данным портала, в Бат-Яме также погибла женщина в возрасте около 60 лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
"Служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" обновила данные по числу пострадавших в результате иранского обстрела Бат-Яма и Реховота. В Бат-Яме 74 человека получили ранения, в том числе трое - серьезные.... В Реховоте 28 человек получили ранения, в том числе двое - серьезные", - говорится в публикации на сайте портала.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
Обострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИранВ мире
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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