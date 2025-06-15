https://ria.ru/20250615/izrail-2022897318.html

В двух израильских городах после атак Ирана пострадали более ста человек

В двух израильских городах после атак Ирана пострадали более ста человек - РИА Новости, 15.06.2025

В двух израильских городах после атак Ирана пострадали более ста человек

Более 100 человек пострадали в городах Бат-Ям и Реховот после атак Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на службу РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T04:38:00+03:00

2025-06-15T04:38:00+03:00

2025-06-15T04:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 100 человек пострадали в городах Бат-Ям и Реховот после атак Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля MDA ("Маген Давид Адом").По данным портала, в Бат-Яме также погибла женщина в возрасте около 60 лет."Служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" обновила данные по числу пострадавших в результате иранского обстрела Бат-Яма и Реховота. В Бат-Яме 74 человека получили ранения, в том числе трое - серьезные.... В Реховоте 28 человек получили ранения, в том числе двое - серьезные", - говорится в публикации на сайте портала.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, в мире