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ЦАХАЛ рассказала об ударах по Ирану - РИА Новости, 15.06.2025
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02:57 15.06.2025 (обновлено: 03:04 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/izrail-2022892624.html
ЦАХАЛ рассказала об ударах по Ирану
ЦАХАЛ рассказала об ударах по Ирану - РИА Новости, 15.06.2025
ЦАХАЛ рассказала об ударах по Ирану
ВВС Израиля недавно совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:57:00+03:00
2025-06-15T03:04:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВВС Израиля недавно совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.Ранее агентство Tasnim передало, что штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране подвергся израильскому удару, повреждено одно из административных зданий штаба."Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима. Цели включали штаб-квартиру министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта Организации оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND) и дополнительные цели, которые продвигали усилия иранского режима по получению ядерного оружия, и где иранский режим спрятал свой ядерный архив", - говорится в публикации армии.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
израиль
иран
РИА Новости
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, в мире
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, В мире
ЦАХАЛ рассказала об ударах по Ирану

ЦАХАЛ: ВВС нанесли серию ударов по штаб-квартире Минобороны Ирана

Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВВС Израиля недавно совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Ранее агентство Tasnim передало, что штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране подвергся израильскому удару, повреждено одно из административных зданий штаба.
"Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима. Цели включали штаб-квартиру министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта Организации оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND) и дополнительные цели, которые продвигали усилия иранского режима по получению ядерного оружия, и где иранский режим спрятал свой ядерный архив", - говорится в публикации армии.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
Обострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИранВ мире
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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