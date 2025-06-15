https://ria.ru/20250615/izrail-2022892624.html

ЦАХАЛ рассказала об ударах по Ирану

ЦАХАЛ рассказала об ударах по Ирану - РИА Новости, 15.06.2025

ЦАХАЛ рассказала об ударах по Ирану

ВВС Израиля недавно совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:57:00+03:00

2025-06-15T02:57:00+03:00

2025-06-15T03:04:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

израиль

иран

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022740451_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_323302097d3b19416926e49c482133a4.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВВС Израиля недавно совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.Ранее агентство Tasnim передало, что штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране подвергся израильскому удару, повреждено одно из административных зданий штаба."Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима. Цели включали штаб-квартиру министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта Организации оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND) и дополнительные цели, которые продвигали усилия иранского режима по получению ядерного оружия, и где иранский режим спрятал свой ядерный архив", - говорится в публикации армии.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране 2025-06-15T02:57 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, в мире