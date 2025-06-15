https://ria.ru/20250615/izrail-2022888679.html

Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном, пишут СМИ

Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном, пишут СМИ

Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к "войне" с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T01:52:00+03:00

2025-06-15T01:52:00+03:00

2025-06-15T02:06:00+03:00

в мире

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

иран

сша

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к "войне" с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников."В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу", - говорится в публикации на сайте портала.По сведениям одного из собеседников Axios, США могут присоединиться к операции против Ирана при необходимости, и Трамп предлагал такую помощь израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в одном из недавних разговоров с ним.Axios отмечает со ссылкой на израильского чиновника, что США рассматривают эту просьбу. Портал подчеркивает со ссылкой на еще одного американского чиновника, что администрация Трампа в настоящее время не рассматривает возможность вступать в конфликт.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, сша, биньямин нетаньяху