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Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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01:52 15.06.2025 (обновлено: 02:06 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/izrail-2022888679.html
Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном, пишут СМИ
Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном, пишут СМИ
Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к "войне" с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:52:00+03:00
2025-06-15T02:06:00+03:00
в мире
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
сша
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к "войне" с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников."В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу", - говорится в публикации на сайте портала.По сведениям одного из собеседников Axios, США могут присоединиться к операции против Ирана при необходимости, и Трамп предлагал такую помощь израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в одном из недавних разговоров с ним.Axios отмечает со ссылкой на израильского чиновника, что США рассматривают эту просьбу. Портал подчеркивает со ссылкой на еще одного американского чиновника, что администрация Трампа в настоящее время не рассматривает возможность вступать в конфликт.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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израиль
иран
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в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, сша, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран, США, Биньямин Нетаньяху
Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном, пишут СМИ

Axios: Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном

© AP Photo / Ariel SchalitПоследствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к "войне" с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
"В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу", - говорится в публикации на сайте портала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
По сведениям одного из собеседников Axios, США могут присоединиться к операции против Ирана при необходимости, и Трамп предлагал такую помощь израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в одном из недавних разговоров с ним.
Axios отмечает со ссылкой на израильского чиновника, что США рассматривают эту просьбу. Портал подчеркивает со ссылкой на еще одного американского чиновника, что администрация Трампа в настоящее время не рассматривает возможность вступать в конфликт.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреИзраильОбострение конфликта между Израилем и ИраномИранСШАБиньямин Нетаньяху
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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