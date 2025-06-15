https://ria.ru/20250615/iran-2023020993.html

Число жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщил Минздрав Ирана

Число жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщил Минздрав Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

Число жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщил Минздрав Ирана

Около полутора тысяч человек в Иране пострадали спустя менее чем трое суток после начала израильских атак по территории исламской республики, из них более 220... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T23:18:00+03:00

2025-06-15T23:18:00+03:00

2025-06-15T23:46:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

иран

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Около полутора тысяч человек в Иране пострадали спустя менее чем трое суток после начала израильских атак по территории исламской республики, из них более 220 человек погибли, заявил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур."Спустя 65 часов после начала израильской агрессии 1481 человек... пострадал или погиб, из них 1277 человек... госпитализированы... более 90% гражданских! Из этого числа 522 человека выписаны и 224 женщины, мужчины и ребенка погибли", - написал Керманпур на своей странице в соцсети Х.Ранее минздрав Ирана сообщал о гибели по меньшей мере 128 человек в результате ударов Израиля, порядка 900 человек получили ранения. Иранское интернет-издание Etemad, приводящее статистику минздрава, отметило, что среди погибших - 40 женщин.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>.

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран