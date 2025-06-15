Рейтинг@Mail.ru
Число жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщил Минздрав Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 15.06.2025 (обновлено: 23:46 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2023020993.html
Число жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщил Минздрав Ирана
Число жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщил Минздрав Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
Число жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщил Минздрав Ирана
Около полутора тысяч человек в Иране пострадали спустя менее чем трое суток после начала израильских атак по территории исламской республики, из них более 220... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:18:00+03:00
2025-06-15T23:46:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Около полутора тысяч человек в Иране пострадали спустя менее чем трое суток после начала израильских атак по территории исламской республики, из них более 220 человек погибли, заявил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур."Спустя 65 часов после начала израильской агрессии 1481 человек... пострадал или погиб, из них 1277 человек... госпитализированы... более 90% гражданских! Из этого числа 522 человека выписаны и 224 женщины, мужчины и ребенка погибли", - написал Керманпур на своей странице в соцсети Х.Ранее минздрав Ирана сообщал о гибели по меньшей мере 128 человек в результате ударов Израиля, порядка 900 человек получили ранения. Иранское интернет-издание Etemad, приводящее статистику минздрава, отметило, что среди погибших - 40 женщин.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;.
https://ria.ru/20250615/izrail-2023021940.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_688d43d203470fcaa757e9b814456466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
Число жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщил Минздрав Ирана

Минздрав Ирана: число жертв израильских атак превысило 220 человек

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Около полутора тысяч человек в Иране пострадали спустя менее чем трое суток после начала израильских атак по территории исламской республики, из них более 220 человек погибли, заявил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
"Спустя 65 часов после начала израильской агрессии 1481 человек... пострадал или погиб, из них 1277 человек... госпитализированы... более 90% гражданских! Из этого числа 522 человека выписаны и 224 женщины, мужчины и ребенка погибли", - написал Керманпур на своей странице в соцсети Х.
Ранее минздрав Ирана сообщал о гибели по меньшей мере 128 человек в результате ударов Израиля, порядка 900 человек получили ранения. Иранское интернет-издание Etemad, приводящее статистику минздрава, отметило, что среди погибших - 40 женщин.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>.
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
ЦАХАЛ заявила о перехвате более ста беспилотников, запущенных из Ирана
Вчера, 23:33
 
В миреОбострение конфликта между Израилем и ИраномИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала