Иран заявил об ударах по центрам израильской разведки
КСИР Ирана заявил об ударах по центрам израильской разведки
© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил страны) сообщил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля.
"Военно-космические силы КСИР, осуществляя месть за сегодняшние преступления сионистского режима, провели новую волну операций с использованием ракет, ударив по разведывательным центрам режима", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР.
Заявление об ударах в качестве "мести" по разведывательным центрам Израиля было опубликовано вместо с сообщением о гибели высокопоставленных иранских военных разведки КСИР: командующего разведкой Корпуса Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакека.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3", и назвал удары, осуществленные вечером 15 июня, третьей волной операции. До этого Иран осуществлял удары в ночь на 14 июня и в ночь на 15 июня.