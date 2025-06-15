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Иран заявил об ударах по центрам израильской разведки - РИА Новости, 15.06.2025
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22:47 15.06.2025 (обновлено: 23:33 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2023018543.html
Иран заявил об ударах по центрам израильской разведки
Иран заявил об ударах по центрам израильской разведки - РИА Новости, 15.06.2025
Иран заявил об ударах по центрам израильской разведки
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил страны) сообщил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:47:00+03:00
2025-06-15T23:33:00+03:00
в мире
иран
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил страны) сообщил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля."Военно-космические силы КСИР, осуществляя месть за сегодняшние преступления сионистского режима, провели новую волну операций с использованием ракет, ударив по разведывательным центрам режима", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР.Заявление об ударах в качестве "мести" по разведывательным центрам Израиля было опубликовано вместо с сообщением о гибели высокопоставленных иранских военных разведки КСИР: командующего разведкой Корпуса Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакека.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3", и назвал удары, осуществленные вечером 15 июня, третьей волной операции. До этого Иран осуществлял удары в ночь на 14 июня и в ночь на 15 июня.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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в мире, иран, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран заявил об ударах по центрам израильской разведки

КСИР Ирана заявил об ударах по центрам израильской разведки

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил страны) сообщил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля.
"Военно-космические силы КСИР, осуществляя месть за сегодняшние преступления сионистского режима, провели новую волну операций с использованием ракет, ударив по разведывательным центрам режима", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР.
Заявление об ударах в качестве "мести" по разведывательным центрам Израиля было опубликовано вместо с сообщением о гибели высокопоставленных иранских военных разведки КСИР: командующего разведкой Корпуса Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакека.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3", и назвал удары, осуществленные вечером 15 июня, третьей волной операции. До этого Иран осуществлял удары в ночь на 14 июня и в ночь на 15 июня.
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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