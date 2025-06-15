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Польша организует эвакуацию своих граждан из Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
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22:24 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2023016757.html
Польша организует эвакуацию своих граждан из Израиля
Польша организует эвакуацию своих граждан из Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
Польша организует эвакуацию своих граждан из Израиля
Министерство иностранных дел Польши организует эвакуацию своих граждан из Израиля как военными, так и гражданскими самолетами, сообщил глава канцелярии... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:24:00+03:00
2025-06-15T22:24:00+03:00
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али хаменеи
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ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши организует эвакуацию своих граждан из Израиля как военными, так и гражданскими самолетами, сообщил глава канцелярии президента республики Ян Грабец. "Министерство иностранных дел организует эвакуацию польских граждан с Ближнего Востока. Готовятся как военные, так и гражданские рейсы, как позволят условия. Возвращение в страну бесплатное", - написал Грабец на платформе X. В воскресенье радио Zet сообщило, что организованный выезд поляков из Израиля и других стран Ближнего Востока будет осуществляться в понедельник или вторник через пограничные переходы в Иордании, а затем в Аммане или Египте, сначала по суше, а затем на самолете. По данным радиостанции, в операции участвует почетный консул Польши в Вифлееме. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, польша, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Польша, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Польша организует эвакуацию своих граждан из Израиля

Глава канцелярии Грабец: Польша организует эвакуацию своих граждан из Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши организует эвакуацию своих граждан из Израиля как военными, так и гражданскими самолетами, сообщил глава канцелярии президента республики Ян Грабец.
"Министерство иностранных дел организует эвакуацию польских граждан с Ближнего Востока. Готовятся как военные, так и гражданские рейсы, как позволят условия. Возвращение в страну бесплатное", - написал Грабец на платформе X.
В воскресенье радио Zet сообщило, что организованный выезд поляков из Израиля и других стран Ближнего Востока будет осуществляться в понедельник или вторник через пограничные переходы в Иордании, а затем в Аммане или Египте, сначала по суше, а затем на самолете. По данным радиостанции, в операции участвует почетный консул Польши в Вифлееме.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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