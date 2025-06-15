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Масштабы войны с Израилем могут стать серьезнее, считает иранский чиновник - РИА Новости, 15.06.2025
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22:04 15.06.2025 (обновлено: 22:18 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2023015401.html
Масштабы войны с Израилем могут стать серьезнее, считает иранский чиновник
Масштабы войны с Израилем могут стать серьезнее, считает иранский чиновник - РИА Новости, 15.06.2025
Масштабы войны с Израилем могут стать серьезнее, считает иранский чиновник
Война с Израилем продолжится в течение ближайших нескольких недель, ее масштабы могут стать более серьезными, заявил член Совета по определению политической... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:04:00+03:00
2025-06-15T22:18:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
али хаменеи
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Война с Израилем продолжится в течение ближайших нескольких недель, ее масштабы могут стать более серьезными, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи."Эта война продолжится в течение ближайших недель... Возможно, масштабы войны станут более серьезными", - сказал Резаи в прямом эфире иранского гостелевидения.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран
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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Али Хаменеи, Тегеран (город)
Масштабы войны с Израилем могут стать серьезнее, считает иранский чиновник

Резаи: война с Израилем может стать серьезнее, она будет идти в ближайшие недели

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Война с Израилем продолжится в течение ближайших нескольких недель, ее масштабы могут стать более серьезными, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи.
«
"Эта война продолжится в течение ближайших недель... Возможно, масштабы войны станут более серьезными", - сказал Резаи в прямом эфире иранского гостелевидения.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномАли ХаменеиТегеран (город)
 
 
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