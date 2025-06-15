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В Афганистане приостановили импорт нефтепродуктов из Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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21:47 15.06.2025 (обновлено: 22:03 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2023013828.html
В Афганистане приостановили импорт нефтепродуктов из Ирана, пишут СМИ
В Афганистане приостановили импорт нефтепродуктов из Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
В Афганистане приостановили импорт нефтепродуктов из Ирана, пишут СМИ
Местные власти пограничной с Ираном афганской провинции Герат сообщают, что из-за продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем приостановлен импорт... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:47:00+03:00
2025-06-15T22:03:00+03:00
в мире
иран
герат (провинция)
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Местные власти пограничной с Ираном афганской провинции Герат сообщают, что из-за продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем приостановлен импорт нефтепродуктов и сжиженного газа из Ирана, сообщил новостной портал Tolo news.По данным издания, одновременно с этим в Герате резко выросли цены на газ и нефтепродукты.По словам директора отдела торговли и закупок гератского управления нефти и газа Сидикуллы Мансура, "с началом войны между Ираном и Израилем полностью прекратился импорт нефтепродуктов и сжиженного газа через афганско-иранскую границу в провинциях Нимруз, Фарах и Герат"."Ранее ежедневно из Ирана импортировалось до двух тысяч тонн нефтепродуктов и газа, но сейчас этот процесс остановлен", - приводит слова чиновника Tolo news.Жители города Герат, административного центра одноименной провинции, сообщили изданию, что за последние два дня цены на сжиженный газ и топливо выросли почти на 15%. Они обеспокоены тем, что в условиях нынешних экономических трудностей многие люди не смогут позволить себе покупать газ и нефтепродукты по завышенным ценам.По словам жителя Герата Джамшида Азизи, до ирано-израильского конфликта он покупал килограмм сжиженного газа за 48-50 афгани, а сегодня заплатил за то же количество 65. Продавец сжиженного газа в Герате Фируз Ахмад Амини, подтвердил порталу, что "из-за нападения Израиля на Иран и закрытия границ цены на газ и нефтепродукты выросли значительно".Как информировал владелец автозаправочной станции в Герате Навид Ахмади, "топливо стало очень дефицитным на рынке, что является основной причиной повышения цен".Вместе с тем представители Торгово-промышленной палаты Герата заявили, что планируется увеличить импорт нефтепродуктов и сжиженного газа из стран Центральной Азии."У нас есть альтернативные маршруты для поставки товаров и топлива. Торговцы импортируют товары из Центральной Азии через порты Хайратон, Акина и Торгунди и стремятся увеличивать объемы. Если возникнут какие-либо проблемы с Исламской Республикой Иран, они будут использовать другие границы для поставки топлива", - заявил изданию глава палаты Юнус Казизада.Значительная часть импорта, включая нефть и сжиженный газ, поступает в Афганистан из Ирана, который является одним из основных торговых партнеров Исламского эмирата.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран
герат (провинция)
израиль
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в мире, иран, герат (провинция), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Герат (провинция), Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Афганистане приостановили импорт нефтепродуктов из Ирана, пишут СМИ

Tolo news: в Афганистане приостановили импорт нефтепродуктов и газа из Ирана

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на Тегеран
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Местные власти пограничной с Ираном афганской провинции Герат сообщают, что из-за продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем приостановлен импорт нефтепродуктов и сжиженного газа из Ирана, сообщил новостной портал Tolo news.
По данным издания, одновременно с этим в Герате резко выросли цены на газ и нефтепродукты.
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По словам директора отдела торговли и закупок гератского управления нефти и газа Сидикуллы Мансура, "с началом войны между Ираном и Израилем полностью прекратился импорт нефтепродуктов и сжиженного газа через афганско-иранскую границу в провинциях Нимруз, Фарах и Герат".
"Ранее ежедневно из Ирана импортировалось до двух тысяч тонн нефтепродуктов и газа, но сейчас этот процесс остановлен", - приводит слова чиновника Tolo news.
Жители города Герат, административного центра одноименной провинции, сообщили изданию, что за последние два дня цены на сжиженный газ и топливо выросли почти на 15%. Они обеспокоены тем, что в условиях нынешних экономических трудностей многие люди не смогут позволить себе покупать газ и нефтепродукты по завышенным ценам.
По словам жителя Герата Джамшида Азизи, до ирано-израильского конфликта он покупал килограмм сжиженного газа за 48-50 афгани, а сегодня заплатил за то же количество 65. Продавец сжиженного газа в Герате Фируз Ахмад Амини, подтвердил порталу, что "из-за нападения Израиля на Иран и закрытия границ цены на газ и нефтепродукты выросли значительно".
Как информировал владелец автозаправочной станции в Герате Навид Ахмади, "топливо стало очень дефицитным на рынке, что является основной причиной повышения цен".
Вместе с тем представители Торгово-промышленной палаты Герата заявили, что планируется увеличить импорт нефтепродуктов и сжиженного газа из стран Центральной Азии.
"У нас есть альтернативные маршруты для поставки товаров и топлива. Торговцы импортируют товары из Центральной Азии через порты Хайратон, Акина и Торгунди и стремятся увеличивать объемы. Если возникнут какие-либо проблемы с Исламской Республикой Иран, они будут использовать другие границы для поставки топлива", - заявил изданию глава палаты Юнус Казизада.
Значительная часть импорта, включая нефть и сжиженный газ, поступает в Афганистан из Ирана, который является одним из основных торговых партнеров Исламского эмирата.
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