https://ria.ru/20250615/iran-2023013103.html

Израиль нанес удар по одному из зданий МИД Ирана

Израиль нанес удар по одному из зданий МИД Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

Израиль нанес удар по одному из зданий МИД Ирана

Израиль нанес удар по одному из зданий иранского министерства иностранных дел, несколько гражданских пострадали, в том числе дипломаты, заявил заместитель главы РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-15T21:44:00+03:00

2025-06-15T21:44:00+03:00

2025-06-16T07:51:00+03:00

в мире

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Израиль нанес удар по одному из зданий иранского министерства иностранных дел, несколько гражданских пострадали, в том числе дипломаты, заявил заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде."Израильский режим осуществил жестокое нападение на одно из зданий министерства иностранных дел Ирана, расположенное напротив Института политических и международных исследований в Тегеране. В результате этого нападения пострадали несколько мирных граждан, в том числе несколько моих коллег, которых доставили в больницу", - сказал Хатибзаде, его слова приводит иранское госагентство Tasnim.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/hajfa-2023014427.html

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в мире, иран, израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город)