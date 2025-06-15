https://ria.ru/20250615/iran-2023011314.html

Иранский парламент утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией

Иранский парламент утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 16.06.2025

Иранский парламент утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-15T21:23:00+03:00

2025-06-15T21:23:00+03:00

2025-06-16T07:51:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщило посольство Ирана в РФ."Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона", — сообщило посольство в Telegram-канале. Ранее Совет стражей Конституции Ирана (специальный надзорный орган, рассматривающий законопроекты на предмет соответствия конституции и исламскому праву) окончательно утвердил договор с РФ после того, как он был ратифицирован парламентом Ирана.Договор был подписан 17 января в ходе визита Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному всеобъемлющему стратегическому партнерству.

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иран, россия, москва, масуд пезешкиан, в мире