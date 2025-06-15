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Иранский парламент утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 16.06.2025
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21:23 15.06.2025 (обновлено: 07:51 16.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2023011314.html
Иранский парламент утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией
Иранский парламент утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 16.06.2025
Иранский парламент утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-15T21:23:00+03:00
2025-06-16T07:51:00+03:00
иран
россия
москва
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщило посольство Ирана в РФ."Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона", — сообщило посольство в Telegram-канале. Ранее Совет стражей Конституции Ирана (специальный надзорный орган, рассматривающий законопроекты на предмет соответствия конституции и исламскому праву) окончательно утвердил договор с РФ после того, как он был ратифицирован парламентом Ирана.Договор был подписан 17 января в ходе визита Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному всеобъемлющему стратегическому партнерству.
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иран, россия, москва, масуд пезешкиан, в мире
Иран, Россия, Москва, Масуд Пезешкиан, В мире
Иранский парламент утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией

Посольство Ирана: парламент страны утвердил договор о партнерстве с Россией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщило посольство Ирана в РФ.
"Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона", — сообщило посольство в Telegram-канале.
Ранее Совет стражей Конституции Ирана (специальный надзорный орган, рассматривающий законопроекты на предмет соответствия конституции и исламскому праву) окончательно утвердил договор с РФ после того, как он был ратифицирован парламентом Ирана.
Договор был подписан 17 января в ходе визита Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному всеобъемлющему стратегическому партнерству.
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