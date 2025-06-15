https://ria.ru/20250615/iran-2023005080.html

На северо-востоке Ирана сбили несколько беспилотников

На северо-востоке Ирана сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025

На северо-востоке Ирана сбили несколько беспилотников

Средства противовоздушной обороны Ирана сбили несколько беспилотников в городе Мешхед на северо-востоке страны, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:22:00+03:00

2025-06-15T20:22:00+03:00

2025-06-15T20:22:00+03:00

в мире

иран

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израиль

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Ирана сбили несколько беспилотников в городе Мешхед на северо-востоке страны, передает агентство Tasnim. "ПВО Мешхеда сбила три больших беспилотника, а также большое количество мини-дронов", - написало агентство, отметив, что средства противовоздушной обороны были задействованы в районе 18.00 мск. Ранее СМИ сообщали о минимум двух взрывах в Мешхеде, отмечалось, что один взрыв прогремел в аэропорту. Позже агентство Fars сообщило, что взлетно-посадочная полоса аэропорта не получила повреждений, как и строения воздушной гавани. В свою очередь, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022595039.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, мешхед, израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном