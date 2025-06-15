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На северо-востоке Ирана сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025
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20:22 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2023005080.html
На северо-востоке Ирана сбили несколько беспилотников
На северо-востоке Ирана сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025
На северо-востоке Ирана сбили несколько беспилотников
Средства противовоздушной обороны Ирана сбили несколько беспилотников в городе Мешхед на северо-востоке страны, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:22:00+03:00
2025-06-15T20:22:00+03:00
в мире
иран
мешхед
израиль
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Ирана сбили несколько беспилотников в городе Мешхед на северо-востоке страны, передает агентство Tasnim. "ПВО Мешхеда сбила три больших беспилотника, а также большое количество мини-дронов", - написало агентство, отметив, что средства противовоздушной обороны были задействованы в районе 18.00 мск. Ранее СМИ сообщали о минимум двух взрывах в Мешхеде, отмечалось, что один взрыв прогремел в аэропорту. Позже агентство Fars сообщило, что взлетно-посадочная полоса аэропорта не получила повреждений, как и строения воздушной гавани. В свою очередь, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022595039.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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4.7
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в мире, иран, мешхед, израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Мешхед, Израиль, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
На северо-востоке Ирана сбили несколько беспилотников

Tasnim: средства ПВО Ирана сбили несколько беспилотников в городе Мешхед

Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО
Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Ирана сбили несколько беспилотников в городе Мешхед на северо-востоке страны, передает агентство Tasnim.
«
"ПВО Мешхеда сбила три больших беспилотника, а также большое количество мини-дронов", - написало агентство, отметив, что средства противовоздушной обороны были задействованы в районе 18.00 мск.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Иран запустил по Израилю более ста беспилотников, заявил ЦАХАЛ
13 июня, 08:23
Ранее СМИ сообщали о минимум двух взрывах в Мешхеде, отмечалось, что один взрыв прогремел в аэропорту. Позже агентство Fars сообщило, что взлетно-посадочная полоса аэропорта не получила повреждений, как и строения воздушной гавани.
В свою очередь, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреИранМешхедИзраильАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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