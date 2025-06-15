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Министерство разведки Ирана не пострадало при атаке Израиля, пишут СМИ
Министерство разведки Ирана не пострадало при атаке Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Министерство разведки Ирана не пострадало при атаке Израиля, пишут СМИ
Здание министерства информации (разведки) Ирана не пострадало в результате атаки Израиля, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:58:00+03:00
2025-06-15T18:58:00+03:00
2025-06-15T18:58:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Здание министерства информации (разведки) Ирана не пострадало в результате атаки Израиля, передает иранское госагентство Fars. "Вопреки некоторым слухам, здание министерства информации (разведки – ред.) не было поражено ни одним снарядом. Согласно первоначальным сообщениям, по зданию был запущен снаряд, который, к счастью, не нанес серьезного ущерба", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Министерство разведки Ирана не пострадало при атаке Израиля, пишут СМИ
Fars: здание министерства информации Ирана не пострадало при атаке Израиля