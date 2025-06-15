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Израиль атаковал иранский самолет в аэропорту Мешхед - РИА Новости, 15.06.2025
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18:26 15.06.2025 (обновлено: 18:28 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022991382.html
Израиль атаковал иранский самолет в аэропорту Мешхед
Израиль атаковал иранский самолет в аэропорту Мешхед - РИА Новости, 15.06.2025
Израиль атаковал иранский самолет в аэропорту Мешхед
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, что примерно в 2300 километрах от Израиля,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:26:00+03:00
2025-06-15T18:28:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
мешхед
иран
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, что примерно в 2300 километрах от Израиля, сообщила в воскресенье пресс-служба армии."Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля. ВВС Израиля действуют с целью установления превосходства в воздушном пространстве Ирана", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что это самый дальний удар, нанесенный с начала военной операции против Ирана.Иранское агентство YJC передавало, что Мешхед попал под удар, но подробностей не привело.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, мешхед, иран
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Мешхед, Иран
Израиль атаковал иранский самолет в аэропорту Мешхед

Израиль атаковал иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхед

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, что примерно в 2300 километрах от Израиля, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля. ВВС Израиля действуют с целью установления превосходства в воздушном пространстве Ирана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что это самый дальний удар, нанесенный с начала военной операции против Ирана.
Иранское агентство YJC передавало, что Мешхед попал под удар, но подробностей не привело.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю
Вчера, 18:14
 
В миреОбострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильМешхедИран
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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