https://ria.ru/20250615/iran-2022991382.html

Израиль атаковал иранский самолет в аэропорту Мешхед

Израиль атаковал иранский самолет в аэропорту Мешхед - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль атаковал иранский самолет в аэропорту Мешхед

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, что примерно в 2300 километрах от Израиля,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:26:00+03:00

2025-06-15T18:26:00+03:00

2025-06-15T18:28:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

израиль

мешхед

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, что примерно в 2300 километрах от Израиля, сообщила в воскресенье пресс-служба армии."Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля. ВВС Израиля действуют с целью установления превосходства в воздушном пространстве Ирана", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что это самый дальний удар, нанесенный с начала военной операции против Ирана.Иранское агентство YJC передавало, что Мешхед попал под удар, но подробностей не привело.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/iran-2022988959.html

израиль

мешхед

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, мешхед, иран