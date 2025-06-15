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Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю - РИА Новости, 15.06.2025
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18:14 15.06.2025 (обновлено: 18:15 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022988959.html
Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю
Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю - РИА Новости, 15.06.2025
Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю
Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции "Правдивое обещание 3", проведенной вечером в субботу, передает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:14:00+03:00
2025-06-15T18:15:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции "Правдивое обещание 3", проведенной вечером в субботу, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на источник. "Третья волна операции КСИР против Израиля с применение ракет и БПЛА началась сегодня днем, раньше, чем планировалось. Эта операция проводится в ответ на бесчеловечные зверства Израиля. Вторая волна операции "Правдивое обещание 3", которая проходила вчера вечером сопровождалась рекордом по количеству выпущенных ракет и точности попаданий", - говорится в сообщении. При этом источник агентства Fars не уточнил конкретное количество ракет, выпущенных Ираном по Израилю. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю

Fars: Иран запустил 15 июня рекордное количество ракет по территории Израиля

© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции "Правдивое обещание 3", проведенной вечером в субботу, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на источник.
«
"Третья волна операции КСИР против Израиля с применение ракет и БПЛА началась сегодня днем, раньше, чем планировалось. Эта операция проводится в ответ на бесчеловечные зверства Израиля. Вторая волна операции "Правдивое обещание 3", которая проходила вчера вечером сопровождалась рекордом по количеству выпущенных ракет и точности попаданий", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
При этом источник агентства Fars не уточнил конкретное количество ракет, выпущенных Ираном по Израилю.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Али ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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