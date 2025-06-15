https://ria.ru/20250615/iran-2022988959.html

Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю

Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю - РИА Новости, 15.06.2025

Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю

Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции "Правдивое обещание 3", проведенной вечером в субботу, передает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:14:00+03:00

2025-06-15T18:14:00+03:00

2025-06-15T18:15:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции "Правдивое обещание 3", проведенной вечером в субботу, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на источник. "Третья волна операции КСИР против Израиля с применение ракет и БПЛА началась сегодня днем, раньше, чем планировалось. Эта операция проводится в ответ на бесчеловечные зверства Израиля. Вторая волна операции "Правдивое обещание 3", которая проходила вчера вечером сопровождалась рекордом по количеству выпущенных ракет и точности попаданий", - говорится в сообщении. При этом источник агентства Fars не уточнил конкретное количество ракет, выпущенных Ираном по Израилю. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном