Иран заявил, что выпустил рекордное число ракет по Израилю
Fars: Иран запустил 15 июня рекордное количество ракет по территории Израиля
© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции "Правдивое обещание 3", проведенной вечером в субботу, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на источник.
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"Третья волна операции КСИР против Израиля с применение ракет и БПЛА началась сегодня днем, раньше, чем планировалось. Эта операция проводится в ответ на бесчеловечные зверства Израиля. Вторая волна операции "Правдивое обещание 3", которая проходила вчера вечером сопровождалась рекордом по количеству выпущенных ракет и точности попаданий", - говорится в сообщении.
При этом источник агентства Fars не уточнил конкретное количество ракет, выпущенных Ираном по Израилю.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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