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Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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18:00 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2022987475.html
Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ
Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ
Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, с их помощью планировалось нанести удар по средствам противовоздушной обороны, передает агентство... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:00:00+03:00
2025-06-15T18:00:00+03:00
в мире
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иран
израиль
кум
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, с их помощью планировалось нанести удар по средствам противовоздушной обороны, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции Мортезу Хейдари. "Подразделения армии Ирана уничтожили несколько беспилотников, целью которых были средства противовоздушной обороны", - приводит агентство слова местного чиновника. Замгубернатора также отметил, что никто не пострадал, серьезного ущерба не было, лишь одна из пусковых установок получила незначительные повреждения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, кум, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, Кум, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ

Tasnim: Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, с их помощью планировалось нанести удар по средствам противовоздушной обороны, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции Мортезу Хейдари.
"Подразделения армии Ирана уничтожили несколько беспилотников, целью которых были средства противовоздушной обороны", - приводит агентство слова местного чиновника.
Замгубернатора также отметил, что никто не пострадал, серьезного ущерба не было, лишь одна из пусковых установок получила незначительные повреждения.
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В миреКосмос - РИА НаукаИранИзраильКумОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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