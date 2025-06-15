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Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ
Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ
Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, с их помощью планировалось нанести удар по средствам противовоздушной обороны, передает агентство... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:00:00+03:00
2025-06-15T18:00:00+03:00
2025-06-15T18:00:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, с их помощью планировалось нанести удар по средствам противовоздушной обороны, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции Мортезу Хейдари. "Подразделения армии Ирана уничтожили несколько беспилотников, целью которых были средства противовоздушной обороны", - приводит агентство слова местного чиновника. Замгубернатора также отметил, что никто не пострадал, серьезного ущерба не было, лишь одна из пусковых установок получила незначительные повреждения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, кум, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, Кум, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ
Tasnim: Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум