https://ria.ru/20250615/iran-2022987475.html

Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ

Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, пишут СМИ

Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, с их помощью планировалось нанести удар по средствам противовоздушной обороны, передает агентство... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:00:00+03:00

2025-06-15T18:00:00+03:00

2025-06-15T18:00:00+03:00

в мире

космос - риа наука

иран

израиль

кум

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_98f282027978aeca4c592aeaf3e11c89.jpg

ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран сбил несколько беспилотников Израиля в провинции Кум, с их помощью планировалось нанести удар по средствам противовоздушной обороны, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции Мортезу Хейдари. "Подразделения армии Ирана уничтожили несколько беспилотников, целью которых были средства противовоздушной обороны", - приводит агентство слова местного чиновника. Замгубернатора также отметил, что никто не пострадал, серьезного ущерба не было, лишь одна из пусковых установок получила незначительные повреждения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/iran-2022985966.html

иран

израиль

кум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, иран, израиль, кум, обострение конфликта между израилем и ираном