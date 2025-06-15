Эксперт оценил возможность возобновления переговоров США и Ирана
Социолог Тарик: продолжение переговоров США и Ирана по ядерной сделке невозможно
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Возвращение к переговорам США и Ирана по ядерной сделке в условиях текущего обострения на Ближнем Востоке иллюзорно и практически невозможно, заявил РИА Новости ведущий аналитик венгерского Института миграционных исследований Месар Тарик.
"Что касается иранской ядерной сделки, то в нынешней ситуации возобновление переговоров кажется практически невозможным. Доверие между США и Ираном сведено к минимуму, а открытые военные инциденты еще больше усложняют функционирование дипломатических каналов. Таким образом, возрождение соглашения 2015 года кажется все более иллюзорным", - сказал Тарик.
Эксперт не исключил новую серию ударов в ближайшие дни, "особенно если Иран продолжит свою ядерную программу или если Израиль сочтет определенные стратегические цели недостижимыми".
По его словам, продолжение кризиса между Израилем и Ираном может привести к дальнейшему сужению дипломатических каналов и перестройке региональных систем альянсов, в то время как в экономическом плане рынки нефти и энергоносителей уже чувствительно реагируют на события, что может вылиться в глобальные колебания валютных курсов и риски поставок.
Шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке планировался в Омане 15 июня.
После ударов Израиля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.