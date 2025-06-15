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Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке - РИА Новости, 15.06.2025
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17:12 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2022980235.html
Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке
Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке - РИА Новости, 15.06.2025
Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке
Действующая на территории Ирака шиитская крупная военизированная группировка "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть в американские базы в регионе в случае... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:12:00+03:00
2025-06-15T17:12:00+03:00
в мире
иран
израиль
ирак
али хаменеи
хезболла
обострение конфликта между израилем и ираном
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БАГДАД, 15 июн - РИА Новости. Действующая на территории Ирака шиитская крупная военизированная группировка "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть в американские базы в регионе в случае вмешательства США в конфликт между Ираном и Израилем, говорится в поступившем РИА Новости заявлении ее лидера Абу Хусейна аль-Хмидави. "В то время как Иран мужественно и стойко противостоит сионистской агрессии, мы внимательно следим за передвижениями американской вражеской армии в регионе. Если Америка вмешается в войну, мы без колебаний будем действовать прямо против ее интересов и баз, разбросанных по всему региону", - отметил лидер группировки. Он призвал иракское правительство "не допустить расширения военных действий и закрыть посольство США, изгнать американские оккупационные силы из страны, поскольку они представляют собой явную угрозу безопасности Ирака и стабильности региона". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, ирак, али хаменеи, хезболла, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Ирак, Али Хаменеи, Хезболла, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке

Шиитская группировка "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть на базы США в Ираке

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
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БАГДАД, 15 июн - РИА Новости. Действующая на территории Ирака шиитская крупная военизированная группировка "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть в американские базы в регионе в случае вмешательства США в конфликт между Ираном и Израилем, говорится в поступившем РИА Новости заявлении ее лидера Абу Хусейна аль-Хмидави.
"В то время как Иран мужественно и стойко противостоит сионистской агрессии, мы внимательно следим за передвижениями американской вражеской армии в регионе. Если Америка вмешается в войну, мы без колебаний будем действовать прямо против ее интересов и баз, разбросанных по всему региону", - отметил лидер группировки.
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Он призвал иракское правительство "не допустить расширения военных действий и закрыть посольство США, изгнать американские оккупационные силы из страны, поскольку они представляют собой явную угрозу безопасности Ирака и стабильности региона".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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