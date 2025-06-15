https://ria.ru/20250615/iran-2022980235.html
Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке
Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке - РИА Новости, 15.06.2025
Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке
Действующая на территории Ирака шиитская крупная военизированная группировка "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть в американские базы в регионе в случае... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:12:00+03:00
2025-06-15T17:12:00+03:00
2025-06-15T17:12:00+03:00
в мире
иран
израиль
ирак
али хаменеи
хезболла
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
БАГДАД, 15 июн - РИА Новости. Действующая на территории Ирака шиитская крупная военизированная группировка "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть в американские базы в регионе в случае вмешательства США в конфликт между Ираном и Израилем, говорится в поступившем РИА Новости заявлении ее лидера Абу Хусейна аль-Хмидави. "В то время как Иран мужественно и стойко противостоит сионистской агрессии, мы внимательно следим за передвижениями американской вражеской армии в регионе. Если Америка вмешается в войну, мы без колебаний будем действовать прямо против ее интересов и баз, разбросанных по всему региону", - отметил лидер группировки. Он призвал иракское правительство "не допустить расширения военных действий и закрыть посольство США, изгнать американские оккупационные силы из страны, поскольку они представляют собой явную угрозу безопасности Ирака и стабильности региона". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250615/ssha-2022916615.html
https://ria.ru/20250614/risk-2022760101.html
иран
израиль
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, ирак, али хаменеи, хезболла, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Ирак, Али Хаменеи, Хезболла, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке
Шиитская группировка "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть на базы США в Ираке