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Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке

Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке - РИА Новости, 15.06.2025

Шиитская группировка пригрозила напасть на базы США в Ираке

Действующая на территории Ирака шиитская крупная военизированная группировка "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть в американские базы в регионе в случае... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:12:00+03:00

2025-06-15T17:12:00+03:00

2025-06-15T17:12:00+03:00

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БАГДАД, 15 июн - РИА Новости. Действующая на территории Ирака шиитская крупная военизированная группировка "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть в американские базы в регионе в случае вмешательства США в конфликт между Ираном и Израилем, говорится в поступившем РИА Новости заявлении ее лидера Абу Хусейна аль-Хмидави. "В то время как Иран мужественно и стойко противостоит сионистской агрессии, мы внимательно следим за передвижениями американской вражеской армии в регионе. Если Америка вмешается в войну, мы без колебаний будем действовать прямо против ее интересов и баз, разбросанных по всему региону", - отметил лидер группировки. Он призвал иракское правительство "не допустить расширения военных действий и закрыть посольство США, изгнать американские оккупационные силы из страны, поскольку они представляют собой явную угрозу безопасности Ирака и стабильности региона". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, ирак, али хаменеи, хезболла, обострение конфликта между израилем и ираном