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Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.06.2025
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16:30 15.06.2025
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Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.06.2025
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:30:00+03:00
2025-06-15T16:30:00+03:00
в мире
россия
иран
турция
хакан фидан
сергей лавров
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны. Кроме того, турецкая сторона выразила высокую оценку неизменной готовности России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса. Ранее источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности. Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, иран, турция, хакан фидан, сергей лавров, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Иран, Турция, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Лавров и Фидан обсудили Ближний Восток и призвали прекратить боевые действия

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны.
Кроме того, турецкая сторона выразила высокую оценку неизменной готовности России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса.
Ранее источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности. Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана.
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В миреРоссияИранТурцияХакан ФиданСергей ЛавровОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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