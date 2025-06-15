https://ria.ru/20250615/iran-2022973623.html

Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.06.2025

Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:30:00+03:00

2025-06-15T16:30:00+03:00

2025-06-15T16:30:00+03:00

в мире

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иран

турция

хакан фидан

сергей лавров

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны. Кроме того, турецкая сторона выразила высокую оценку неизменной готовности России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса. Ранее источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности. Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран

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в мире, россия, иран, турция, хакан фидан, сергей лавров, обострение конфликта между израилем и ираном