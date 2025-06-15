https://ria.ru/20250615/iran-2022973229.html

Иран начал новую ракетную атаку на Израиль

Иран начал новую ракетную атаку на Израиль - РИА Новости, 15.06.2025

Иран начал новую ракетную атаку на Израиль

Иранские военные начали новую волну ракетной атаки по территории Израиля, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:24:00+03:00

2025-06-15T16:24:00+03:00

2025-06-15T16:30:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022840430_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_44c4e62eab77aa9a029952ff94702054.jpg

ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иранские военные начали новую волну ракетной атаки по территории Израиля, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB."Иран начал новую волну ракетной операции "Правдивое обещание 3" против Израиля", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022966400.html

https://ria.ru/20250615/iran-2022950412.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном