Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
Иран начал новую ракетную атаку по территории Израиля
© AP Photo / Ariel SchalitПоследствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана
© AP Photo / Ariel Schalit
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иранские военные начали новую волну ракетной атаки по территории Израиля, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.
"Иран начал новую волну ракетной операции "Правдивое обещание 3" против Израиля", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".