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Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян - РИА Новости, 15.06.2025
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16:19 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2022972722.html
Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян
Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян - РИА Новости, 15.06.2025
Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян
Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:19:00+03:00
2025-06-15T16:19:00+03:00
в мире
россия
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское диппредставительство в Тегеране. "Работа уже давно идет. Все контакты посольства, включая горячую линию, размещены на ресурсах дипмиссии. Принимаем все обращения от соотечественников", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что "через сушу идут передвижения, в частности, через ирано-азербайджанскую границу".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян

Посольство России в Тегеране начало работу над эвакуацией россиян из Ирана

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское диппредставительство в Тегеране.
"Работа уже давно идет. Все контакты посольства, включая горячую линию, размещены на ресурсах дипмиссии. Принимаем все обращения от соотечественников", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "через сушу идут передвижения, в частности, через ирано-азербайджанскую границу".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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15:59
 
В миреРоссияИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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