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Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян
Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян - РИА Новости, 15.06.2025
Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян
Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:19:00+03:00
2025-06-15T16:19:00+03:00
2025-06-15T16:19:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское диппредставительство в Тегеране. "Работа уже давно идет. Все контакты посольства, включая горячую линию, размещены на ресурсах дипмиссии. Принимаем все обращения от соотечественников", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что "через сушу идут передвижения, в частности, через ирано-азербайджанскую границу".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, россия, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян
Посольство России в Тегеране начало работу над эвакуацией россиян из Ирана