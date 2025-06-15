https://ria.ru/20250615/iran-2022972722.html

Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян

Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян - РИА Новости, 15.06.2025

Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян

Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:19:00+03:00

2025-06-15T16:19:00+03:00

2025-06-15T16:19:00+03:00

в мире

россия

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942068716_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_3d1a4bb206fdf5e6f242370a3b649f28.jpg

ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщило РИА Новости российское диппредставительство в Тегеране. "Работа уже давно идет. Все контакты посольства, включая горячую линию, размещены на ресурсах дипмиссии. Принимаем все обращения от соотечественников", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что "через сушу идут передвижения, в частности, через ирано-азербайджанскую границу".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/ssha-2022970338.html

россия

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном