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Иран продлил закрытие воздушного пространства страны - РИА Новости, 15.06.2025
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13:25 15.06.2025 (обновлено: 13:30 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022952474.html
Иран продлил закрытие воздушного пространства страны
Иран продлил закрытие воздушного пространства страны - РИА Новости, 15.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства страны
Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:25:00+03:00
2025-06-15T13:30:00+03:00
в мире
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны."Воздушное пространство будет закрыто до 02.00 (01.30 мск) понедельника", - написало агентство.Ранее авиавласти сообщили, что рейсы во всех аэропортах страны не будут выполняться до "последующего уведомления".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран продлил закрытие воздушного пространства страны

Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 16 июня

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны.
«
"Воздушное пространство будет закрыто до 02.00 (01.30 мск) понедельника", - написало агентство.
Ранее авиавласти сообщили, что рейсы во всех аэропортах страны не будут выполняться до "последующего уведомления".
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