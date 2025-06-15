https://ria.ru/20250615/iran-2022952474.html

Иран продлил закрытие воздушного пространства страны

Иран продлил закрытие воздушного пространства страны - РИА Новости, 15.06.2025

Иран продлил закрытие воздушного пространства страны

Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:25:00+03:00

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2025-06-15T13:30:00+03:00

в мире

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны."Воздушное пространство будет закрыто до 02.00 (01.30 мск) понедельника", - написало агентство.Ранее авиавласти сообщили, что рейсы во всех аэропортах страны не будут выполняться до "последующего уведомления".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном