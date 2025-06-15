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"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
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10:13 15.06.2025 (обновлено: 15:24 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022931561.html
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп поспособствует деэскалации РИА Новости, 15.06.2025
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2025-06-15T15:24:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
гленн дизен
али хаменеи
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп поспособствует деэскалации ирано-израильского конфликта."Надеюсь, на этот раз он (Трамп. — Прим. ред.) искренен и сможет обеспечить прекращение огня", — написал эксперт.Профессор также отметил, что американский лидер, похоже, сожалеет о внезапном нападении Израиля на Иран.Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США не имели никакого отношения к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье. В своей публикации он также отметил, что Штаты обрушат на Иран "всю мощь" своих Вооруженных сил в случае атаки со стороны исламской республики.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениям израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". В ответ Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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обострение конфликта между израилем и ираном, гленн дизен, али хаменеи, россия, израиль, иран, в мире
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Гленн Дизен, Али Хаменеи, Россия, Израиль, Иран, В мире
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля

Дизен: Трамп может поспособствовать прекращению огня между Ираном и Израилем

© Getty Images / Getty ImagesПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Getty Images / Getty Images
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп поспособствует деэскалации ирано-израильского конфликта.
"Надеюсь, на этот раз он (Трамп. — Прим. ред.) искренен и сможет обеспечить прекращение огня", — написал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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Профессор также отметил, что американский лидер, похоже, сожалеет о внезапном нападении Израиля на Иран.
Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США не имели никакого отношения к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье. В своей публикации он также отметил, что Штаты обрушат на Иран "всю мощь" своих Вооруженных сил в случае атаки со стороны исламской республики.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениям израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". В ответ Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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Обострение конфликта между Израилем и ИраномГленн ДизенАли ХаменеиРоссияИзраильИранВ мире
 
 
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