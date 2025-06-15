https://ria.ru/20250615/iran-2022931561.html
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп поспособствует деэскалации РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:13:00+03:00
2025-06-15T10:13:00+03:00
2025-06-15T15:24:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
гленн дизен
али хаменеи
россия
израиль
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022924510_0:234:2730:1770_1920x0_80_0_0_8d754f818ed9a21c17e804b3ba1711a1.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп поспособствует деэскалации ирано-израильского конфликта."Надеюсь, на этот раз он (Трамп. — Прим. ред.) искренен и сможет обеспечить прекращение огня", — написал эксперт.Профессор также отметил, что американский лидер, похоже, сожалеет о внезапном нападении Израиля на Иран.Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США не имели никакого отношения к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье. В своей публикации он также отметил, что Штаты обрушат на Иран "всю мощь" своих Вооруженных сил в случае атаки со стороны исламской республики.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениям израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". В ответ Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
россия
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022924510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ab7a60ab693faef6f7b49b6bd44889ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта между израилем и ираном, гленн дизен, али хаменеи, россия, израиль, иран, в мире
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Гленн Дизен, Али Хаменеи, Россия, Израиль, Иран, В мире
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля
Дизен: Трамп может поспособствовать прекращению огня между Ираном и Израилем