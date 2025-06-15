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Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 15.06.2025
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01:50 15.06.2025
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Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 15.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья, сообщила Организация гражданской авиации страны. РИА Новости, 15.06.2025
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в мире
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья, сообщила Организация гражданской авиации страны. "Закрытие воздушного пространства продлено до 15.00 (14.30 мск)", - говорится в заявлении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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353
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Кадры работы иранской ПВО в Тегеране
Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране
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РИА Новости
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353
60
в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, видео
В мире, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль
Иран продлил закрытие воздушного пространства
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья, сообщила Организация гражданской авиации страны.
2025-06-15T01:50
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PT0M28S
Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 14:30 мск воскресенья

© Фото : IRNAСпутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : IRNA
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья, сообщила Организация гражданской авиации страны.
"Закрытие воздушного пространства продлено до 15.00 (14.30 мск)", - говорится в заявлении.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномИзраиль
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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