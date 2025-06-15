https://ria.ru/20250615/iran-2022888510.html
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 15.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья, сообщила Организация гражданской авиации страны. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:50:00+03:00
2025-06-15T01:50:00+03:00
2025-06-15T01:50:00+03:00
в мире
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья, сообщила Организация гражданской авиации страны. "Закрытие воздушного пространства продлено до 15.00 (14.30 мск)", - говорится в заявлении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Кадры работы иранской ПВО в Тегеране
Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране
2025-06-15T01:50
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, видео
В мире, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль
Иран продлил закрытие воздушного пространства
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья, сообщила Организация гражданской авиации страны.
2025-06-15T01:50
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PT0M28S
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 14:30 мск воскресенья