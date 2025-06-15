https://ria.ru/20250615/iran-2022888510.html

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 15.06.2025

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья, сообщила Организация гражданской авиации страны. РИА Новости, 15.06.2025

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья, сообщила Организация гражданской авиации страны. "Закрытие воздушного пространства продлено до 15.00 (14.30 мск)", - говорится в заявлении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Кадры работы иранской ПВО в Тегеране Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране 2025-06-15T01:50 true PT0M28S

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Дарья Буймова

в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, видео