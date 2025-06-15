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Штаб Министерства обороны Ирана подвергся удару со стороны Израиля

Штаб Министерства обороны Ирана подвергся удару со стороны Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

Штаб Министерства обороны Ирана подвергся удару со стороны Израиля

Штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране подвергся израильскому удару, повреждено одно из административных зданий штаба, передает агентство... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T01:15:00+03:00

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2025-06-15T08:26:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране подвергся израильскому удару, повреждено одно из административных зданий штаба, передает агентство Tasnim."В результате нападения израильских летательных средств этой ночью на Тегеран штаб командования министерства обороны и поддержки вооруженных сил подвергся атаке", - говорится в сообщении агентства.Оно уточнило, что частичные повреждения получило одно из административных зданий штаба.Tasnim уточняет, что в ходе другой атаки Израиля на этот район иранской столицы удару подверглась организация по исследованиям и инновациям минобороны Ирана.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры работы иранской ПВО в Тегеране Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране 2025-06-15T01:15 true PT0M28S

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, министерство обороны ирана