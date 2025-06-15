https://ria.ru/20250615/indija-2022986642.html

В Индии разбился вертолет с паломниками

В Индии разбился вертолет с паломниками - РИА Новости, 15.06.2025

В Индии разбился вертолет с паломниками

Вертолет с паломниками-индуистами потерпел крушение на севере Индии, все семь человек, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:56:00+03:00

2025-06-15T17:56:00+03:00

2025-06-15T17:56:00+03:00

в мире

индия

уттаракханд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587968924_0:513:2207:1755_1920x0_80_0_0_1730d18f3025dc809cf7cbd38339e9b0.jpg

БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Вертолет с паломниками-индуистами потерпел крушение на севере Индии, все семь человек, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев, сообщает в воскресенье индийское новостное агентство ANI. "Вертолет с паломниками-индуистами, принадлежащий компании Aryan Aviation Pvt Ltd, летевший из индуистского святилища Кадернатх в индийском штате Уттаракханд, потерпел крушение рано утром в воскресенье, в результате чего погибли все семь человек на борту, включая 23-месячного младенца", - сообщает агентство со ссылкой на местные власти. Катастрофа произошла в 05.30 по местному времени (03.00 мск), говорится в сообщении. Вертолет упал в труднодоступной лесной горной местности и загорелся. Местные жители, увидевшие дым, сообщили в индийские чрезвычайные службы. Прибывшие на место катастрофы спасатели из Государственных сил реагирования на стихийные бедствия, полиции и лесного департамента, обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров, и извлекли их из полностью выгоревшего вертолета, сообщает ANI. Представитель отдела туризма администрации штата Рахул Чаубей, слова которого приводит агентство, заявил в воскресенье, что "крушение, вероятно, было вызвано плохими погодными условиями, которые часто представляют опасность для полетов авиации в горной местности". По информации агентства, пилот вертолета Раджбир Сингх Чаухан являлся бывшим военнослужащим и имел 15-летний опыт полетов в горной местности. Генеральный директорат гражданской авиации Индии направил опытных сотрудников в штат Уттаракханд для участия в расследовании катастрофы, сообщает ANI.

https://ria.ru/20241222/vertolet-1990687940.html

https://ria.ru/20241104/indiya-1981803234.html

индия

уттаракханд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, уттаракханд