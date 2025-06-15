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В Индии разбился вертолет с паломниками - РИА Новости, 15.06.2025
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17:56 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/indija-2022986642.html
В Индии разбился вертолет с паломниками
В Индии разбился вертолет с паломниками - РИА Новости, 15.06.2025
В Индии разбился вертолет с паломниками
Вертолет с паломниками-индуистами потерпел крушение на севере Индии, все семь человек, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:56:00+03:00
2025-06-15T17:56:00+03:00
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БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Вертолет с паломниками-индуистами потерпел крушение на севере Индии, все семь человек, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев, сообщает в воскресенье индийское новостное агентство ANI. "Вертолет с паломниками-индуистами, принадлежащий компании Aryan Aviation Pvt Ltd, летевший из индуистского святилища Кадернатх в индийском штате Уттаракханд, потерпел крушение рано утром в воскресенье, в результате чего погибли все семь человек на борту, включая 23-месячного младенца", - сообщает агентство со ссылкой на местные власти. Катастрофа произошла в 05.30 по местному времени (03.00 мск), говорится в сообщении. Вертолет упал в труднодоступной лесной горной местности и загорелся. Местные жители, увидевшие дым, сообщили в индийские чрезвычайные службы. Прибывшие на место катастрофы спасатели из Государственных сил реагирования на стихийные бедствия, полиции и лесного департамента, обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров, и извлекли их из полностью выгоревшего вертолета, сообщает ANI. Представитель отдела туризма администрации штата Рахул Чаубей, слова которого приводит агентство, заявил в воскресенье, что "крушение, вероятно, было вызвано плохими погодными условиями, которые часто представляют опасность для полетов авиации в горной местности". По информации агентства, пилот вертолета Раджбир Сингх Чаухан являлся бывшим военнослужащим и имел 15-летний опыт полетов в горной местности. Генеральный директорат гражданской авиации Индии направил опытных сотрудников в штат Уттаракханд для участия в расследовании катастрофы, сообщает ANI.
https://ria.ru/20241222/vertolet-1990687940.html
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в мире, индия, уттаракханд
В мире, Индия, Уттаракханд
В Индии разбился вертолет с паломниками

ANI: на севере Индии потерпел крушение вертолет с паломниками, 7 человек погибли

© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
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БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Вертолет с паломниками-индуистами потерпел крушение на севере Индии, все семь человек, находившиеся на борту, погибли, включая ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев, сообщает в воскресенье индийское новостное агентство ANI.
«
"Вертолет с паломниками-индуистами, принадлежащий компании Aryan Aviation Pvt Ltd, летевший из индуистского святилища Кадернатх в индийском штате Уттаракханд, потерпел крушение рано утром в воскресенье, в результате чего погибли все семь человек на борту, включая 23-месячного младенца", - сообщает агентство со ссылкой на местные власти.
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Катастрофа произошла в 05.30 по местному времени (03.00 мск), говорится в сообщении.
Вертолет упал в труднодоступной лесной горной местности и загорелся. Местные жители, увидевшие дым, сообщили в индийские чрезвычайные службы. Прибывшие на место катастрофы спасатели из Государственных сил реагирования на стихийные бедствия, полиции и лесного департамента, обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров, и извлекли их из полностью выгоревшего вертолета, сообщает ANI.
Представитель отдела туризма администрации штата Рахул Чаубей, слова которого приводит агентство, заявил в воскресенье, что "крушение, вероятно, было вызвано плохими погодными условиями, которые часто представляют опасность для полетов авиации в горной местности".
По информации агентства, пилот вертолета Раджбир Сингх Чаухан являлся бывшим военнослужащим и имел 15-летний опыт полетов в горной местности.
Генеральный директорат гражданской авиации Индии направил опытных сотрудников в штат Уттаракханд для участия в расследовании катастрофы, сообщает ANI.
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