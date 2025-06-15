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При падении вертолета в Индии погибли семь человек - РИА Новости, 15.06.2025
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08:00 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/indija-2022910324.html
При падении вертолета в Индии погибли семь человек
При падении вертолета в Индии погибли семь человек - РИА Новости, 15.06.2025
При падении вертолета в Индии погибли семь человек
Вертолет упал в воскресенье в Индии в штате Уттаракханд, семь человек, включая одного двухлетнего ребенка, погибли, сообщает Телеканал News18. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:00:00+03:00
2025-06-15T08:00:00+03:00
в мире
уттаракханд
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вертолет упал в воскресенье в Индии в штате Уттаракханд, семь человек, включая одного двухлетнего ребенка, погибли, сообщает Телеканал News18. По данным телеканала, трагедия произошла утром в воскресенье. На борту находились шесть пассажиров и один пилот. "Трагедия произошла в Уттаракханде: вертолет, направлявшийся в храм Кедарнатха, потерпел крушение, в результате чего погибли все семь человек, находившихся на борту", - говорится в соцсети X телеканала. Индийское агентство ANI со ссылкой на местное управление по делам авиации штата Уттаракханд сообщает, что вертолет упал недалеко от населенного пункта Гаурикунд штата Уттаракханд. На место крушения прибыли спасательные службы. По словам ANI, предварительной причиной катастрофы могла стать плохая погода.
https://ria.ru/20250413/nyp-2010955559.html
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в мире, уттаракханд, индия
В мире, Уттаракханд, Индия
При падении вертолета в Индии погибли семь человек

При падении вертолета в Индии погибли семь человек, в том числе ребенок

© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вертолет упал в воскресенье в Индии в штате Уттаракханд, семь человек, включая одного двухлетнего ребенка, погибли, сообщает Телеканал News18.
По данным телеканала, трагедия произошла утром в воскресенье. На борту находились шесть пассажиров и один пилот.
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"Трагедия произошла в Уттаракханде: вертолет, направлявшийся в храм Кедарнатха, потерпел крушение, в результате чего погибли все семь человек, находившихся на борту", - говорится в соцсети X телеканала.
Индийское агентство ANI со ссылкой на местное управление по делам авиации штата Уттаракханд сообщает, что вертолет упал недалеко от населенного пункта Гаурикунд штата Уттаракханд. На место крушения прибыли спасательные службы.
По словам ANI, предварительной причиной катастрофы могла стать плохая погода.
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