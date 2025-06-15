https://ria.ru/20250615/indija-2022910324.html

При падении вертолета в Индии погибли семь человек

При падении вертолета в Индии погибли семь человек - РИА Новости, 15.06.2025

При падении вертолета в Индии погибли семь человек

Вертолет упал в воскресенье в Индии в штате Уттаракханд, семь человек, включая одного двухлетнего ребенка, погибли, сообщает Телеканал News18. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:00:00+03:00

2025-06-15T08:00:00+03:00

2025-06-15T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вертолет упал в воскресенье в Индии в штате Уттаракханд, семь человек, включая одного двухлетнего ребенка, погибли, сообщает Телеканал News18. По данным телеканала, трагедия произошла утром в воскресенье. На борту находились шесть пассажиров и один пилот. "Трагедия произошла в Уттаракханде: вертолет, направлявшийся в храм Кедарнатха, потерпел крушение, в результате чего погибли все семь человек, находившихся на борту", - говорится в соцсети X телеканала. Индийское агентство ANI со ссылкой на местное управление по делам авиации штата Уттаракханд сообщает, что вертолет упал недалеко от населенного пункта Гаурикунд штата Уттаракханд. На место крушения прибыли спасательные службы. По словам ANI, предварительной причиной катастрофы могла стать плохая погода.

https://ria.ru/20250413/nyp-2010955559.html

https://ria.ru/20250614/pogibshie-2022778237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, уттаракханд, индия