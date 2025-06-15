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В Госдуме рассказали, когда россияне смогут отказаться от массовых рассылок - РИА Новости, 15.06.2025
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02:38 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/gosduma-2022891589.html
В Госдуме рассказали, когда россияне смогут отказаться от массовых рассылок
В Госдуме рассказали, когда россияне смогут отказаться от массовых рассылок - РИА Новости, 15.06.2025
В Госдуме рассказали, когда россияне смогут отказаться от массовых рассылок
Закон, который позволит россиянам отказываться от массовых рассылок, вступит в силу 1 августа, сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:38:00+03:00
2025-06-15T02:38:00+03:00
общество
технологии
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Закон, который позволит россиянам отказываться от массовых рассылок, вступит в силу 1 августа, сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Первого августа в России вступит в силу закон, который позволит россиянам отказываться от массовых рассылок. Проще говоря, теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов или рассылок. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. То есть управление этим процессом станет максимально простым и доступным. Это решение должно существенно снизить количество нежелательных спам-сообщений и повысить комфорт пользователей в цифровом пространстве", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что отказываться от массовых рассылок можно будет с 1 августа 2025 года, а массовые обзвоны в РФ нельзя будет проводить без согласия абонента с сентября 2025 года. После этого на портале "Госуслуги" появится сервис, через который можно будет пожаловаться на спам, если он будет проникать на устройство пользователя даже после установления запрета. "Вступление в силу закона, позволяющего россиянам отказаться от массовых рассылок, - это в целом важный шаг в укреплении цифровой гигиены и защите граждан от мошеннических схем. Нередко именно массовые рассылки становятся первым этапом атаки: через смс, push-уведомления или звонки абонентам предлагают "выгодные" услуги, фальшивые компенсации или просят пройти по ссылке. Упорядочение этого процесса и возможность официального отказа от нежелательных сообщений поможет сократить число подобных инцидентов", - рассказал парламентарий. По словам Немкина, операторы связи теперь будут обязаны прекратить отправку рассылок по заявлению абонента. Нововведение, по мнению депутата, также может стать основой для более широкой системы управления цифровыми согласиями - когда гражданин сам контролирует, кто и на каком основании имеет право обращаться к нему через электронные каналы. "Это направление особенно важно в условиях роста количества киберугроз и должно развиваться в связке с другими мерами цифровой безопасности", - отметил Немкин.
https://ria.ru/20250613/zvonki-2022562647.html
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общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали, когда россияне смогут отказаться от массовых рассылок

Депутат Немкин: закон о запрете массовых рассылок вступит в силу 1 августа

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Закон, который позволит россиянам отказываться от массовых рассылок, вступит в силу 1 августа, сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Первого августа в России вступит в силу закон, который позволит россиянам отказываться от массовых рассылок. Проще говоря, теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов или рассылок. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. То есть управление этим процессом станет максимально простым и доступным. Это решение должно существенно снизить количество нежелательных спам-сообщений и повысить комфорт пользователей в цифровом пространстве", - сказал он РИА Новости.
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Депутат отметил, что отказываться от массовых рассылок можно будет с 1 августа 2025 года, а массовые обзвоны в РФ нельзя будет проводить без согласия абонента с сентября 2025 года. После этого на портале "Госуслуги" появится сервис, через который можно будет пожаловаться на спам, если он будет проникать на устройство пользователя даже после установления запрета.
"Вступление в силу закона, позволяющего россиянам отказаться от массовых рассылок, - это в целом важный шаг в укреплении цифровой гигиены и защите граждан от мошеннических схем. Нередко именно массовые рассылки становятся первым этапом атаки: через смс, push-уведомления или звонки абонентам предлагают "выгодные" услуги, фальшивые компенсации или просят пройти по ссылке. Упорядочение этого процесса и возможность официального отказа от нежелательных сообщений поможет сократить число подобных инцидентов", - рассказал парламентарий.
По словам Немкина, операторы связи теперь будут обязаны прекратить отправку рассылок по заявлению абонента.
Нововведение, по мнению депутата, также может стать основой для более широкой системы управления цифровыми согласиями - когда гражданин сам контролирует, кто и на каком основании имеет право обращаться к нему через электронные каналы.
"Это направление особенно важно в условиях роста количества киберугроз и должно развиваться в связке с другими мерами цифровой безопасности", - отметил Немкин.
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