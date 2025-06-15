https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html

Европа выбрала самый удачный момент для нового пакета санкций

Европа выбрала самый удачный момент для нового пакета санкций - РИА Новости, 15.06.2025

Европа выбрала самый удачный момент для нового пакета санкций

Буквально накануне ирано-израильского обострения ЕК выступила, на первый взгляд, с крайне жестким 18-м пакетом санкций против России. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:00:00+03:00

2025-06-15T08:00:00+03:00

2025-06-15T08:01:00+03:00

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северный поток — 2

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Буквально накануне ирано-израильского обострения ЕК выступила, на первый взгляд, с крайне жестким 18-м пакетом санкций против России.Использование газопроводов — обоих "Северных потоков" — предполагается запретить окончательно, чтобы даже мыслей больше не возникало о возобновлении их работы в будущем. Потолок цены в 60 долларов за баррель перестал работать, потому что российская Urals продается по 55-57 долларов, значит, потолок надо срочно снизить сразу до 45 долларов. Топливо, произведенное в России, европейцам давно запретили покупать, но нефтепродукты (в основном дизельное топливо), сделанные из переработанной российской нефти в третьих странах, текут в Европу в огромных количествах. Здесь тоже надо навести порядок и запретить любое топливо, в котором есть частички российского сырья, решила глава ЕК фон дер Ляйен.Однако в попытке навредить доходам России Брюссель снова перестарался. Как будто цель Еврокомиссии скорее пустить пыль в глаза своим избирателям, нежели реально лишить доходов Россию. И все же в одном случае эти санкции могут стать действительно серьезным вызовом для России: если они станут частью более масштабного удара.Почему эти предложения ЕК бессмысленны? А какой смысл вводить специально запрет на "Северные потоки", если они и так не работают: три из четырех ниток были атакованы и разрушены? Одна нитка не пострадала и в теории могла бы быть быстро запущена. Но только если Германия выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию, что при текущей политической немецкой элите выглядит невозможным.Удар по "Северным потокам" от Брюсселя выглядит скорее как часть торга с США в рамках торговой войны. ЕК пытается умаслить Вашингтон, продемонстрировав на известных всему миру трубах, как Европа расчищает свой рынок от неугодного российского газа для спасительного американского СПГ. Удобно будет использовать этот факт уничтожения российских газовых труб на переговорах о пошлинах с США.Какой смысл европейцам лишать самих себя импортных нефтепродуктов из третьих стран? Да и как определить и доказать, что в этом дизельном топливе есть "российские молекулы", которые запрещены? Шансов принять это немного. Венгрия, которая производит нефтепродукты из российской нефти, точно не даст Европе сделать такой кульбит, проголосовав против. Вся европейская промышленность и обычные европейцы должны будут ей сказать огромное спасибо за это. Ну кто хочет взлета цен на заправках, а потом по инерции — во всех магазинах и на все услуги по всему ЕС? Когда Европа успела выйти из кризиса, чтобы так смело себя туда снова загонять?Какой смысл снижать потолок цены, если у России есть теневой флот, который готов перевозить нашу нефть по любой цене без оглядки на санкции? Потолок как не работал при 60 долларах за баррель, так и не будет работать при 45. Размер потолка цены вообще не имеет значения для объемов экспорта. Создает проблемы не конкретная цифра, а сам факт наличия санкций против российской нефти — и эмбарго, и потолок цены, — так как именно это задает общий уровень токсичности для нашей нефти и вынуждает торговать газом со скидкой и платить больше за фрахт танкеров.Сейчас потолок цены действительно начал работать, но произошло это только в последние три месяца, и ЕС здесь вообще ни при чем. Сработали рыночные причины: стоимость Urals ушла ниже 60 долларов за баррель вслед за падением мировой цены марки Brent. Вот и весь секрет. Это, конечно, привлекло к перевозке нашей нефти больше судовладельцев — например, из Греции, и услуги перевозок немного подешевели. Но Россия предпочла бы, чтобы нефть стоила просто дороже: так доходы и экспортеров, и бюджета выше.Однако снижение потолка цены может превратиться в проблему, если станет частью более масштабного и куда более болезненного удара по России. Речь идет о перекрытии Балтийского моря и Датского пролива для прохода судов с российской нефтью. Однако для этого надо сначала занести в черный список все суда, перевозящие российскую нефть и нарушающие санкции, а затем запретить им проход в этих водах.Через балтийское направление Россия отправляет на экспорт порой до семи миллионов тонн в месяц и до 80 миллионов тонн в год. Перенаправить эти объемы на другие порты просто физически невозможно. В России нет такого объема свободных мощностей в портах. Инфраструктура везде используется по полной.Поэтому остановка экспорта нашей нефти через балтийские порты приведет к реальному сокращению экспорта и добычи. Пока ни одна из санкций Запада к такому не приводила. Были временные сокращения экспорта, которые через пару месяцев восстанавливались. Россия всегда находила пути обхода санкций. Однако в случае с перекрытием вывоза наших углеводородов через балтийские ворота найти лазейки сложно.Впрочем, перекрыть балтийское направление тоже не так-то просто: есть международные морские соглашения, которые дают право судам ходить беспрепятственно. Как минимум Евросоюз не пойдет на жесткий шаг без согласования и разрешения США.Наконец, такой удар неминуемо спровоцирует энергетический кризис в мире, так как уход трети экспортной российской нефти из 240 миллионов тонн создаст дефицит и рост цен. До сих пор Запад не решался реально физически убирать российскую нефть с рынка, а только создавал препоны и увеличивал расходы нефтяных компаний по продаже за рубеж.Впрочем, на фоне обострения на Ближнем Востоке и предупреждений Ирана, что он может перекрыть Ормузский пролив, через который на рынок идет до 40 процентов мировой нефтедобычи, перед планетой встают перспективы такого кризиса, что все антироссийские потуги Европы покажутся детским утренником. Стремительно взлетевшая цена на нефть прозрачно на это намекает.

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https://ria.ru/20250610/evropa-2021877367.html

https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html

https://ria.ru/20250602/evropa-2020314120.html

https://ria.ru/20250525/zapad-2018866829.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

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