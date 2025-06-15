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Каллас созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 15.06.2025
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23:47 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/es-2023023813.html
Каллас созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку
Каллас созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 15.06.2025
Каллас созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас созвала на вторник видеоконференцию с участием министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:47:00+03:00
2025-06-15T23:47:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
кайя каллас
али хаменеи
евросоюз
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас созвала на вторник видеоконференцию с участием министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Евросоюза. "В свете серьезности ситуации на Ближнем Востоке верховный представитель ЕС Кая Каллас созвала встречу министров иностранных дел стран ЕС по видеосвязи на вторник", - сообщил пресс-секретарь ЕС, его слова приводит агентство Рейтер. По его словам, встреча предоставит возможность для "обмена мнениями, координации дипломатической работы с Тель-Авивом и возможных дальнейших шагов". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3", и назвал удары, осуществленные вечером 15 июня, третьей волной операции. До этого Иран осуществлял удары в ночь на 14 июня и в ночь на 15 июня.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, ближний восток, кайя каллас, али хаменеи, евросоюз, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Кайя Каллас, Али Хаменеи, Евросоюз, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Каллас созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку

Каллас созвала видеоконференцию с участием глав МИД стран ЕС по Ближнему Востоку

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас созвала на вторник видеоконференцию с участием министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Евросоюза.
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"В свете серьезности ситуации на Ближнем Востоке верховный представитель ЕС Кая Каллас созвала встречу министров иностранных дел стран ЕС по видеосвязи на вторник", - сообщил пресс-секретарь ЕС, его слова приводит агентство Рейтер.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Глава дипломатии ЕС прокомментировала атаки Израиля на Иран
13 июня, 11:56
По его словам, встреча предоставит возможность для "обмена мнениями, координации дипломатической работы с Тель-Авивом и возможных дальнейших шагов".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3", и назвал удары, осуществленные вечером 15 июня, третьей волной операции. До этого Иран осуществлял удары в ночь на 14 июня и в ночь на 15 июня.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокКайя КалласАли ХаменеиЕвросоюзОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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