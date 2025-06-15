https://ria.ru/20250615/ekspert-2022919550.html

Российский винодел рассказал, какое вино лучше всего пить в жару

Российский винодел рассказал, какое вино лучше всего пить в жару - РИА Новости, 15.06.2025

Российский винодел рассказал, какое вино лучше всего пить в жару

Охлажденные розовые, белые и фруктовые вина лучше всего подходят для употребления в летнюю жару, при этом к покупке можно рассмотреть и некоторые красные вина с РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:16:00+03:00

2025-06-15T09:16:00+03:00

2025-06-15T09:16:00+03:00

шамиль алиев

экономика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Охлажденные розовые, белые и фруктовые вина лучше всего подходят для употребления в летнюю жару, при этом к покупке можно рассмотреть и некоторые красные вина с низкой кислотностью, рассказал РИА Новости главный винодел "Дербент Вино" Шамиль Алиев. "Летом предпочтительнее легкие, фруктовые, свежие белые и розовые вина, охлажденные до температуры от +8 до +12 градусов Цельсия. Красное вино также допустимо, однако, по стилистке лучше выбрать вина с легкими танинами и низкой кислотностью, такие сорта рекомендуется подавать слегка охлажденными (+12...+16 °C)", - поделился мнением эксперт. Вместе с тем, хорошим выбором станут игристые вина, в том числе после продолжительной выдержки, охлажденные до 7-10°C. Как уточнил винодел, наиболее привлекательными вариантами на лето остаются вина сортов "Рислинг", "Совиньон Блан", "Шардоне" и "Ркацители". Среди красных сортов напитка выделяются "Пино Нуар", "Гаме" и "Сира". Алиев советует охлаждать вино в емкости со льдом или подсоленной водой. Кроме того, бутылку можно поместить в морозилку на 20 минут, предварительно обернув ее мокрым полотенцем. В бокал с вином допустимо добавить замороженные ягоды винограда или клубники, а также специальные охлаждающие камни. "Выбор закусок играет важную роль в восприятии вина. Легкие блюда, богатые растительными ингредиентами, идеально подходят для сопровождения легких белых и розовых вин. Красные вина хорошо гармонируют с мясными блюдами, приготовленными на гриле, такими как курица-гриль, шашлык из свинины или баранина на углях", - рассказал эксперт.

https://ria.ru/20250613/postavki-2022677042.html

https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шамиль алиев, экономика