https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html

В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок

В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок - РИА Новости, 15.06.2025

В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок

Семь человек, в том числе ребёнок, госпитализированы после ДТП в Забайкальском крае, где, предварительно, столкнулись две иномарки и большегруз, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:08:00+03:00

2025-06-15T18:08:00+03:00

2025-06-15T18:18:00+03:00

происшествия

авто

забайкальский край

чита

карымский район

гибдд мвд рф

toyota corolla

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе ребёнок, госпитализированы после ДТП в Забайкальском крае, где, предварительно, столкнулись две иномарки и большегруз, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ГАИ, авария произошла в воскресенье на 74-м километре федеральной дороги Чита — Забайкальск, в Карымской районе Забайкалья. Предварительно, столкнулись три автомобиля: Toyota Wish Honda Odyssey и большегруз. "В результате аварии пострадали семь человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Обстоятельства аварии устанавливаются, информирует краевая ГАИ.

https://ria.ru/20250615/dtp-2022980795.html

забайкальский край

чита

карымский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, авто, забайкальский край, чита, карымский район, гибдд мвд рф, toyota corolla