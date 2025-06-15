https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html
В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок
В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок - РИА Новости, 15.06.2025
В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок
Семь человек, в том числе ребёнок, госпитализированы после ДТП в Забайкальском крае, где, предварительно, столкнулись две иномарки и большегруз, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:08:00+03:00
2025-06-15T18:08:00+03:00
2025-06-15T18:18:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе ребёнок, госпитализированы после ДТП в Забайкальском крае, где, предварительно, столкнулись две иномарки и большегруз, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ГАИ, авария произошла в воскресенье на 74-м километре федеральной дороги Чита — Забайкальск, в Карымской районе Забайкалья. Предварительно, столкнулись три автомобиля: Toyota Wish Honda Odyssey и большегруз. "В результате аварии пострадали семь человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Обстоятельства аварии устанавливаются, информирует краевая ГАИ.
https://ria.ru/20250615/dtp-2022980795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, забайкальский край, чита, карымский район, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Забайкальский край, Чита, Карымский район, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок
В ДТП с 3 автомобилями в Забайкалье пострадали 7 человек, в том числе ребенок