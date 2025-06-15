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В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок - РИА Новости, 15.06.2025
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18:08 15.06.2025 (обновлено: 18:18 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html
В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок
В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок - РИА Новости, 15.06.2025
В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок
Семь человек, в том числе ребёнок, госпитализированы после ДТП в Забайкальском крае, где, предварительно, столкнулись две иномарки и большегруз, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:08:00+03:00
2025-06-15T18:18:00+03:00
происшествия
авто
забайкальский край
чита
карымский район
гибдд мвд рф
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе ребёнок, госпитализированы после ДТП в Забайкальском крае, где, предварительно, столкнулись две иномарки и большегруз, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ГАИ, авария произошла в воскресенье на 74-м километре федеральной дороги Чита — Забайкальск, в Карымской районе Забайкалья. Предварительно, столкнулись три автомобиля: Toyota Wish Honda Odyssey и большегруз. "В результате аварии пострадали семь человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Обстоятельства аварии устанавливаются, информирует краевая ГАИ.
https://ria.ru/20250615/dtp-2022980795.html
забайкальский край
чита
карымский район
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происшествия, авто, забайкальский край, чита, карымский район, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Забайкальский край, Чита, Карымский район, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и ребенок

В ДТП с 3 автомобилями в Забайкалье пострадали 7 человек, в том числе ребенок

© Фото : Госавтоинспекция ЗабайкальяПоследствия ДТП в Забайкальском крае. 15 июня 2025
Последствия ДТП в Забайкальском крае. 15 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья
Последствия ДТП в Забайкальском крае. 15 июня 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе ребёнок, госпитализированы после ДТП в Забайкальском крае, где, предварительно, столкнулись две иномарки и большегруз, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ГАИ, авария произошла в воскресенье на 74-м километре федеральной дороги Чита — Забайкальск, в Карымской районе Забайкалья. Предварительно, столкнулись три автомобиля: Toyota Wish Honda Odyssey и большегруз.
«
"В результате аварии пострадали семь человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии устанавливаются, информирует краевая ГАИ.
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Вчера, 17:15
 
ПроисшествияАвтоЗабайкальский крайЧитаКарымский районГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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