Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/dtp-2022980795.html
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 15.06.2025
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде
Самосвал наехал на ехавшего на велосипеде ребенка на площади Гагарина в Ростове-на-Дону, мальчик доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:15:00+03:00
2025-06-15T17:15:00+03:00
происшествия
авто
ростов-на-дону
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40813/44/408134441_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_4526eb8ff9fbd66f83c9a7afd8970a96.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Самосвал наехал на ехавшего на велосипеде ребенка на площади Гагарина в Ростове-на-Дону, мальчик доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области. Как следует из релиза, в воскресение в 12.15 мск в городе Ростове-на-Дону в районе дома №1 на площади Гагарина, водитель, управляя автомобилем "Камаз 6520" (самосвал), по предварительным данным, при повороте направо наехал на велосипедиста 2016 года рождения. "В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250613/dtp--2022679308.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40813/44/408134441_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_98d3544ffc15cac8492334a87a395a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Авто, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде

В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде, он доставлен в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Самосвал наехал на ехавшего на велосипеде ребенка на площади Гагарина в Ростове-на-Дону, мальчик доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.
Как следует из релиза, в воскресение в 12.15 мск в городе Ростове-на-Дону в районе дома №1 на площади Гагарина, водитель, управляя автомобилем "Камаз 6520" (самосвал), по предварительным данным, при повороте направо наехал на велосипедиста 2016 года рождения.
«
"В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
Массовое ДТП в Самарской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Самарской области в массовом ДТП погибли четыре человека
13 июня, 16:43
 
ПроисшествияАвтоРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала