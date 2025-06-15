https://ria.ru/20250615/dtp-2022980795.html
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 15.06.2025
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде
Самосвал наехал на ехавшего на велосипеде ребенка на площади Гагарина в Ростове-на-Дону, мальчик доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:15:00+03:00
2025-06-15T17:15:00+03:00
2025-06-15T17:15:00+03:00
происшествия
авто
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Самосвал наехал на ехавшего на велосипеде ребенка на площади Гагарина в Ростове-на-Дону, мальчик доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области. Как следует из релиза, в воскресение в 12.15 мск в городе Ростове-на-Дону в районе дома №1 на площади Гагарина, водитель, управляя автомобилем "Камаз 6520" (самосвал), по предварительным данным, при повороте направо наехал на велосипедиста 2016 года рождения. "В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250613/dtp--2022679308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Авто, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде
В Ростове-на-Дону "КамАЗ" сбил ребенка на велосипеде, он доставлен в больницу