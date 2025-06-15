https://ria.ru/20250615/dnepr-2022943976.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 15.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Российская группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожила до 65 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:18:00+03:00

2025-06-15T12:18:00+03:00

2025-06-15T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожила до 65 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лежино, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Тягинка и Ольговка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства. "Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, две станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022906335.html

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Варвара Скокшина

россия, запорожская область, вооруженные силы украины