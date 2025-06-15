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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 15.06.2025
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12:18 15.06.2025
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 15.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Российская группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожила до 65 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:18:00+03:00
2025-06-15T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожила до 65 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лежино, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Тягинка и Ольговка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства. "Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, две станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действия "Днепра"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожила до 65 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лежино, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Тягинка и Ольговка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, две станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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