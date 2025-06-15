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В Красноярском крае девочка погибла, выпав из окна
В Красноярском крае девочка погибла, выпав из окна - РИА Новости, 15.06.2025
В Красноярском крае девочка погибла, выпав из окна
Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Ачинске Красноярского края, пока ее мать отлучилась на кухню, ребенок погиб, сообщает ГСУСК... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:59:00+03:00
2025-06-15T10:59:00+03:00
2025-06-15T10:59:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Ачинске Красноярского края, пока ее мать отлучилась на кухню, ребенок погиб, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "Сегодня около 13.00 часов (09.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о гибели четырехлетней девочки в результате падения из окна с высоты пятого этажа одного из многоквартирных домов в Ачинске. По данному факту Ачинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в момент происшествия девочка находилась в квартире со своей матерью. В какой-то момент женщина вышла на кухню, оставив дочь без присмотра. Девочка залезла на подоконник и выпала через открытое окно с высоты пятого этажа. На окне была установлена москитная сетка, которая не выдержала веса ребенка и порвалась. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
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происшествия, ачинск, красноярский край, россия
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Россия
В Красноярском крае девочка погибла, выпав из окна
В Красноярском крае четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа