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В Красноярском крае девочка погибла, выпав из окна

В Красноярском крае девочка погибла, выпав из окна - РИА Новости, 15.06.2025

В Красноярском крае девочка погибла, выпав из окна

Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Ачинске Красноярского края, пока ее мать отлучилась на кухню, ребенок погиб, сообщает ГСУСК... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T10:59:00+03:00

2025-06-15T10:59:00+03:00

2025-06-15T10:59:00+03:00

происшествия

ачинск

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Ачинске Красноярского края, пока ее мать отлучилась на кухню, ребенок погиб, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "Сегодня около 13.00 часов (09.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о гибели четырехлетней девочки в результате падения из окна с высоты пятого этажа одного из многоквартирных домов в Ачинске. По данному факту Ачинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в момент происшествия девочка находилась в квартире со своей матерью. В какой-то момент женщина вышла на кухню, оставив дочь без присмотра. Девочка залезла на подоконник и выпала через открытое окно с высоты пятого этажа. На окне была установлена москитная сетка, которая не выдержала веса ребенка и порвалась. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

https://ria.ru/20250609/moskva-2021877217.html

ачинск

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ачинск, красноярский край, россия