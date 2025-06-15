https://ria.ru/20250615/boets-2022977310.html
Боец, вернувшийся из украинского плена, помог срочникам выйти из окружения
Боец, вернувшийся из украинского плена, помог срочникам выйти из окружения - РИА Новости, 15.06.2025
Боец, вернувшийся из украинского плена, помог срочникам выйти из окружения
Вернувшийся из украинского плена боец из Бурятии, предположительно, помог 10 срочникам выйти из окружения в Курской области, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:57:00+03:00
2025-06-15T16:57:00+03:00
2025-06-15T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика бурятия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
УЛАН-УДЭ, 15 июн - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена боец из Бурятии, предположительно, помог 10 срочникам выйти из окружения в Курской области, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова. Как рассказала агентству омбудсмен, в марте 2024 года к ней обратилась супруга военнослужащего с просьбой посодействовать в его поисках. "Мы сразу взяли заявление в работу. Буквально сегодня узнали новость, что в результате обмена пленными между Украиной и Россией боец вернулся на родину. По словам супруги, в Курской области он помог десяти солдатам срочной службы выйти из окружения, а сам попал в плен. Мы будем эту историю проверять и отрабатывать", - рассказала агентству Жамбалова. По ее словам, он и еще один боец из Бурятии, возвращенный из плена, сейчас находятся на территории Российской Федерации и получают необходимую медицинскую помощь. Накануне Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российское оборонное ведомство в четвертый раз информировало о таком обмене. Уточнялось, что российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию и позже будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.
https://ria.ru/20250615/plennye-2022897434.html
https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html
россия
республика бурятия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика бурятия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Бурятия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Боец, вернувшийся из украинского плена, помог срочникам выйти из окружения
Боец, вернувшийся из украинского плена, вывел из окружения десять срочников