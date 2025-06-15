https://ria.ru/20250615/boets-2022977310.html

Боец, вернувшийся из украинского плена, помог срочникам выйти из окружения

Боец, вернувшийся из украинского плена, помог срочникам выйти из окружения - РИА Новости, 15.06.2025

Боец, вернувшийся из украинского плена, помог срочникам выйти из окружения

Вернувшийся из украинского плена боец из Бурятии, предположительно, помог 10 срочникам выйти из окружения в Курской области, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:57:00+03:00

2025-06-15T16:57:00+03:00

2025-06-15T16:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика бурятия

курская область

вооруженные силы украины

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УЛАН-УДЭ, 15 июн - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена боец из Бурятии, предположительно, помог 10 срочникам выйти из окружения в Курской области, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова. Как рассказала агентству омбудсмен, в марте 2024 года к ней обратилась супруга военнослужащего с просьбой посодействовать в его поисках. "Мы сразу взяли заявление в работу. Буквально сегодня узнали новость, что в результате обмена пленными между Украиной и Россией боец вернулся на родину. По словам супруги, в Курской области он помог десяти солдатам срочной службы выйти из окружения, а сам попал в плен. Мы будем эту историю проверять и отрабатывать", - рассказала агентству Жамбалова. По ее словам, он и еще один боец из Бурятии, возвращенный из плена, сейчас находятся на территории Российской Федерации и получают необходимую медицинскую помощь. Накануне Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российское оборонное ведомство в четвертый раз информировало о таком обмене. Уточнялось, что российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию и позже будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.

https://ria.ru/20250615/plennye-2022897434.html

https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html

россия

республика бурятия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, республика бурятия, курская область, вооруженные силы украины