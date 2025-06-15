Лучшие кадры на биеннале в МАММ: чем удивляют современные фотографы
Биеннале "Мода и стиль в фотографии" проходит в Мультимедиа Арт Музее уже 14-й раз. В этом году кураторы сделали акцент на российских авторах. Среди них — мастера, работавшие с мировыми брендами и звездами первой величины, а также начинающие фешен-фотографы.
Биеннале "Мода и стиль в фотографии" проходит в Мультимедиа Арт Музее уже 14-й раз. В этом году кураторы сделали акцент на российских авторах. Среди них — мастера, работавшие с мировыми брендами и звездами первой величины, а также начинающие фешен-фотографы.
На выставке "Мода как спектакль" — кадры одного из самых востребованных отечественных фотографов Данила Головкина. Он сотрудничал с Vogue, Elle, Tatler, Harper's Bazaar, GQ, Glamour и Esquire — снимал для них обложки и репортажи. С детства увлекался искусством, часто ходил в музеи, подмечал приемы Босха, Рембрандта и Сикейроса — их влияние видно в том, как он работает со светом и композицией.
На выставке "Мода как спектакль" — кадры одного из самых востребованных отечественных фотографов Данила Головкина. Он сотрудничал с Vogue, Elle, Tatler, Harper's Bazaar, GQ, Glamour и Esquire — снимал для них обложки и репортажи. С детства увлекался искусством, часто ходил в музеи, подмечал приемы Босха, Рембрандта и Сикейроса — их влияние видно в том, как он работает со светом и композицией.
Головкин снимал Наоми Кэмпбелл, Наталью Водянову, Миллу Йовович, Эдриена Броуди, Джерарда Батлера, Юру Борисова, Ивана Янковского, Марка Эйдельштейна и других знаменитостей мира моды, театра и кино. К каждой модели у него свой подход: он долго всматривается в лицо, стремится отразить в снимке индивидуальность и внутренний мир человека.
Головкин снимал Наоми Кэмпбелл, Наталью Водянову, Миллу Йовович, Эдриена Броуди, Джерарда Батлера, Юру Борисова, Ивана Янковского, Марка Эйдельштейна и других знаменитостей мира моды, театра и кино. К каждой модели у него свой подход: он долго всматривается в лицо, стремится отразить в снимке индивидуальность и внутренний мир человека.
Еще один источник вдохновения Головкина — кино. Часто он действует по принципам кинематографа, и это создает гипнотический эффект. Кадры хочется долго рассматривать, отмечая особенности композиции и разгадывая характеры персонажей.
Еще один источник вдохновения Головкина — кино. Часто он действует по принципам кинематографа, и это создает гипнотический эффект. Кадры хочется долго рассматривать, отмечая особенности композиции и разгадывая характеры персонажей.
На выставке есть две необычные фотозоны: ванна с мыльными пузырями и пирамида из манекенов в солнцезащитных очках. Их создал герой снимков Головкина — художник и экспериментатор Андрей Бартенев. Здесь любой может почувствовать себя фешен-фотографом.
"Андрей Бартенев каждое свое появление превращает в спектакль, уникальный перформанс. Этот подход созвучен тому, как работает с фотографией Данила Головкин", — объяснила медиатор выставки Полина Баулина.
На выставке есть две необычные фотозоны: ванна с мыльными пузырями и пирамида из манекенов в солнцезащитных очках. Их создал герой снимков Головкина — художник и экспериментатор Андрей Бартенев. Здесь любой может почувствовать себя фешен-фотографом.
"Андрей Бартенев каждое свое появление превращает в спектакль, уникальный перформанс. Этот подход созвучен тому, как работает с фотографией Данила Головкин", — объяснила медиатор выставки Полина Баулина.
Вторая экспозиция биеннале — "Вне времени" Дамира Жукенова. Атмосферная серия черно-белых снимков вдохновлена великими танцовщицами XX века: Айседорой Дункан, Лои Фуллер и Матой Хари. Каждый кадр строго выверен, нет ни случайных деталей, ни лишних акцентов. Женщины на этих снимках — элегантные, изящные, завораживающие одним взглядом и легким жестом.
Вторая экспозиция биеннале — "Вне времени" Дамира Жукенова. Атмосферная серия черно-белых снимков вдохновлена великими танцовщицами XX века: Айседорой Дункан, Лои Фуллер и Матой Хари. Каждый кадр строго выверен, нет ни случайных деталей, ни лишних акцентов. Женщины на этих снимках — элегантные, изящные, завораживающие одним взглядом и легким жестом.
На стиль Жукенова повлияли такие мастера, как Уильям Кляйн, Энни Лейбовиц, Стивен Майзель. Художник подходит к своему делу скрупулезно: собирает референсы, создает раскадровки, подбирает одежду и аксессуары, тщательно выстраивает мизансцены. Итог — продуманные стилизации с атмосферой вне времени.
На стиль Жукенова повлияли такие мастера, как Уильям Кляйн, Энни Лейбовиц, Стивен Майзель. Художник подходит к своему делу скрупулезно: собирает референсы, создает раскадровки, подбирает одежду и аксессуары, тщательно выстраивает мизансцены. Итог — продуманные стилизации с атмосферой вне времени.
Третья выставка — работы лауреатов четвертого сезона грантовой программы Фонда Still Art по фешен-фотографии. Это семь фотографов нового поколения (до 35 лет). У каждого свой узнаваемый стиль, все экспериментируют с формой.
Третья выставка — работы лауреатов четвертого сезона грантовой программы Фонда Still Art по фешен-фотографии. Это семь фотографов нового поколения (до 35 лет). У каждого свой узнаваемый стиль, все экспериментируют с формой.
Диджитал-художница Женя Филатова в серии Super Juicy Sexy Flowers с помощью искусственного интеллекта создает гибриды людей и цветов. Получаются сюрреалистичные образы в духе цифрового Сальвадора Дали — дерзкие, инопланетные и актуальные.
Диджитал-художница Женя Филатова в серии Super Juicy Sexy Flowers с помощью искусственного интеллекта создает гибриды людей и цветов. Получаются сюрреалистичные образы в духе цифрового Сальвадора Дали — дерзкие, инопланетные и актуальные.
Выпускница британского университета UCLan Лилия Жилина в серии Deep Within исследует бунтарство и эстетику панка. В ее коллажах, текстах и провокационных образах сочетаются анархия и личная история.
Выпускница британского университета UCLan Лилия Жилина в серии Deep Within исследует бунтарство и эстетику панка. В ее коллажах, текстах и провокационных образах сочетаются анархия и личная история.
Дуэт фешен-фотографа Андрея Кирсанова и междисциплинарной художницы Кати Правды наряжает моделей в аксессуары из сушек — иронично играя с темой моды. А Егор Шабанов, сотрудничавший с музыкантами и блогерами, создает снимки на стыке искусства, психологии и философии. Его серия — это яркий диалог красного и синего, эмоций и смыслов.
Дуэт фешен-фотографа Андрея Кирсанова и междисциплинарной художницы Кати Правды наряжает моделей в аксессуары из сушек — иронично играя с темой моды. А Егор Шабанов, сотрудничавший с музыкантами и блогерами, создает снимки на стыке искусства, психологии и философии. Его серия — это яркий диалог красного и синего, эмоций и смыслов.
Выставки биеннале "Мода и стиль в фотографии" открыты до 7 сентября.
Выставки биеннале "Мода и стиль в фотографии" открыты до 7 сентября.