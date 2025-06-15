Лучшие кадры на биеннале в МАММ: чем удивляют современные фотографы

На выставке есть две необычные фотозоны: ванна с мыльными пузырями и пирамида из манекенов в солнцезащитных очках. Их создал герой снимков Головкина — художник и экспериментатор Андрей Бартенев. Здесь любой может почувствовать себя фешен-фотографом.

"Андрей Бартенев каждое свое появление превращает в спектакль, уникальный перформанс. Этот подход созвучен тому, как работает с фотографией Данила Головкин", — объяснила медиатор выставки Полина Баулина.