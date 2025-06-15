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Лучшие кадры на биеннале в МАММ: чем удивляют современные фотографы - РИА Новости, 15.06.2025
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Культура
 
08:00 15.06.2025 (обновлено: 08:03 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/biennale-2022269239.html
Лучшие кадры на биеннале в МАММ: чем удивляют современные фотографы
Лучшие кадры на биеннале в МАММ: чем удивляют современные фотографы - РИА Новости, 15.06.2025
Лучшие кадры на биеннале в МАММ: чем удивляют современные фотографы
В Мультимедиа Арт Музее открылась биеннале "Мода и стиль в фотографии". Это сразу три выставки: дерзкий Данил Головкин, нуарный Дамир Жукенов и... РИА Новости, 15.06.2025
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фото
культура
мультимедиа арт музей
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glamour
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. В Мультимедиа Арт Музее открылась биеннале "Мода и стиль в фотографии". Это сразу три выставки: дерзкий Данил Головкин, нуарный Дамир Жукенов и экспериментальные молодые авторы. Самые яркие кадры с вернисажа — в фотоленте РИА Новости.
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Жанна Старицына
Жанна Старицына
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фото, фото, мультимедиа арт музей, наоми кэмпбелл, наталья водянова, glamour, esquire, музеи, выставки, куда сходить , что посмотреть , москва, центр фотографии братьев люмьер, стиль жизни
Фото, Культура, Мультимедиа Арт музей, Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Glamour, Esquire, Музеи, Выставки, куда сходить , что посмотреть , Москва, Центр фотографии братьев Люмьер, Стиль жизни

Лучшие кадры на биеннале в МАММ: чем удивляют современные фотографы

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. В Мультимедиа Арт Музее открылась биеннале "Мода и стиль в фотографии". Это сразу три выставки: дерзкий Данил Головкин, нуарный Дамир Жукенов и экспериментальные молодые авторы. Самые яркие кадры с вернисажа — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Биеннале "Мода и стиль в фотографии" проходит в Мультимедиа Арт Музее уже 14-й раз. В этом году кураторы сделали акцент на российских авторах. Среди них — мастера, работавшие с мировыми брендами и звездами первой величины, а также начинающие фешен-фотографы.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

Биеннале "Мода и стиль в фотографии" проходит в Мультимедиа Арт Музее уже 14-й раз. В этом году кураторы сделали акцент на российских авторах. Среди них — мастера, работавшие с мировыми брендами и звездами первой величины, а также начинающие фешен-фотографы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке "Мода как спектакль" — кадры одного из самых востребованных отечественных фотографов Данила Головкина. Он сотрудничал с Vogue, Elle, Tatler, Harper's Bazaar, GQ, Glamour и Esquire — снимал для них обложки и репортажи. С детства увлекался искусством, часто ходил в музеи, подмечал приемы Босха, Рембрандта и Сикейроса — их влияние видно в том, как он работает со светом и композицией.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

На выставке "Мода как спектакль" — кадры одного из самых востребованных отечественных фотографов Данила Головкина. Он сотрудничал с Vogue, Elle, Tatler, Harper's Bazaar, GQ, Glamour и Esquire — снимал для них обложки и репортажи. С детства увлекался искусством, часто ходил в музеи, подмечал приемы Босха, Рембрандта и Сикейроса — их влияние видно в том, как он работает со светом и композицией.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Головкин снимал Наоми Кэмпбелл, Наталью Водянову, Миллу Йовович, Эдриена Броуди, Джерарда Батлера, Юру Борисова, Ивана Янковского, Марка Эйдельштейна и других знаменитостей мира моды, театра и кино. К каждой модели у него свой подход: он долго всматривается в лицо, стремится отразить в снимке индивидуальность и внутренний мир человека.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

Головкин снимал Наоми Кэмпбелл, Наталью Водянову, Миллу Йовович, Эдриена Броуди, Джерарда Батлера, Юру Борисова, Ивана Янковского, Марка Эйдельштейна и других знаменитостей мира моды, театра и кино. К каждой модели у него свой подход: он долго всматривается в лицо, стремится отразить в снимке индивидуальность и внутренний мир человека.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Еще один источник вдохновения Головкина — кино. Часто он действует по принципам кинематографа, и это создает гипнотический эффект. Кадры хочется долго рассматривать, отмечая особенности композиции и разгадывая характеры персонажей.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

Еще один источник вдохновения Головкина — кино. Часто он действует по принципам кинематографа, и это создает гипнотический эффект. Кадры хочется долго рассматривать, отмечая особенности композиции и разгадывая характеры персонажей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке есть две необычные фотозоны: ванна с мыльными пузырями и пирамида из манекенов в солнцезащитных очках. Их создал герой снимков Головкина — художник и экспериментатор Андрей Бартенев. Здесь любой может почувствовать себя фешен-фотографом.

"Андрей Бартенев каждое свое появление превращает в спектакль, уникальный перформанс. Этот подход созвучен тому, как работает с фотографией Данила Головкин", — объяснила медиатор выставки Полина Баулина.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

На выставке есть две необычные фотозоны: ванна с мыльными пузырями и пирамида из манекенов в солнцезащитных очках. Их создал герой снимков Головкина — художник и экспериментатор Андрей Бартенев. Здесь любой может почувствовать себя фешен-фотографом.

"Андрей Бартенев каждое свое появление превращает в спектакль, уникальный перформанс. Этот подход созвучен тому, как работает с фотографией Данила Головкин", — объяснила медиатор выставки Полина Баулина.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Вторая экспозиция биеннале — "Вне времени" Дамира Жукенова. Атмосферная серия черно-белых снимков вдохновлена великими танцовщицами XX века: Айседорой Дункан, Лои Фуллер и Матой Хари. Каждый кадр строго выверен, нет ни случайных деталей, ни лишних акцентов. Женщины на этих снимках — элегантные, изящные, завораживающие одним взглядом и легким жестом.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

Вторая экспозиция биеннале — "Вне времени" Дамира Жукенова. Атмосферная серия черно-белых снимков вдохновлена великими танцовщицами XX века: Айседорой Дункан, Лои Фуллер и Матой Хари. Каждый кадр строго выверен, нет ни случайных деталей, ни лишних акцентов. Женщины на этих снимках — элегантные, изящные, завораживающие одним взглядом и легким жестом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На стиль Жукенова повлияли такие мастера, как Уильям Кляйн, Энни Лейбовиц, Стивен Майзель. Художник подходит к своему делу скрупулезно: собирает референсы, создает раскадровки, подбирает одежду и аксессуары, тщательно выстраивает мизансцены. Итог — продуманные стилизации с атмосферой вне времени.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

На стиль Жукенова повлияли такие мастера, как Уильям Кляйн, Энни Лейбовиц, Стивен Майзель. Художник подходит к своему делу скрупулезно: собирает референсы, создает раскадровки, подбирает одежду и аксессуары, тщательно выстраивает мизансцены. Итог — продуманные стилизации с атмосферой вне времени.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Третья выставка — работы лауреатов четвертого сезона грантовой программы Фонда Still Art по фешен-фотографии. Это семь фотографов нового поколения (до 35 лет). У каждого свой узнаваемый стиль, все экспериментируют с формой.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

Третья выставка — работы лауреатов четвертого сезона грантовой программы Фонда Still Art по фешен-фотографии. Это семь фотографов нового поколения (до 35 лет). У каждого свой узнаваемый стиль, все экспериментируют с формой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Диджитал-художница Женя Филатова в серии Super Juicy Sexy Flowers с помощью искусственного интеллекта создает гибриды людей и цветов. Получаются сюрреалистичные образы в духе цифрового Сальвадора Дали — дерзкие, инопланетные и актуальные.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

Диджитал-художница Женя Филатова в серии Super Juicy Sexy Flowers с помощью искусственного интеллекта создает гибриды людей и цветов. Получаются сюрреалистичные образы в духе цифрового Сальвадора Дали — дерзкие, инопланетные и актуальные.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Выпускница британского университета UCLan Лилия Жилина в серии Deep Within исследует бунтарство и эстетику панка. В ее коллажах, текстах и провокационных образах сочетаются анархия и личная история.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

Выпускница британского университета UCLan Лилия Жилина в серии Deep Within исследует бунтарство и эстетику панка. В ее коллажах, текстах и провокационных образах сочетаются анархия и личная история.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Дуэт фешен-фотографа Андрея Кирсанова и междисциплинарной художницы Кати Правды наряжает моделей в аксессуары из сушек — иронично играя с темой моды. А Егор Шабанов, сотрудничавший с музыкантами и блогерами, создает снимки на стыке искусства, психологии и философии. Его серия — это яркий диалог красного и синего, эмоций и смыслов.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

Дуэт фешен-фотографа Андрея Кирсанова и междисциплинарной художницы Кати Правды наряжает моделей в аксессуары из сушек — иронично играя с темой моды. А Егор Шабанов, сотрудничавший с музыкантами и блогерами, создает снимки на стыке искусства, психологии и философии. Его серия — это яркий диалог красного и синего, эмоций и смыслов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Выставки биеннале "Мода и стиль в фотографии" открыты до 7 сентября.

XIV Международная биеннале Мода и стиль в фотографии - 2025

Выставки биеннале "Мода и стиль в фотографии" открыты до 7 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 12
 
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