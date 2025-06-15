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Над Белгородской областью сбили девять беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:50 15.06.2025 (обновлено: 23:51 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/bespilotniki-2023024117.html
Над Белгородской областью сбили девять беспилотников
Над Белгородской областью сбили девять беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025
Над Белгородской областью сбили девять беспилотников
Российская ПВО вечером в воскресенье уничтожила девять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:50:00+03:00
2025-06-15T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская ПВО вечером в воскресенье уничтожила девять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Пятнадцатого июня т.г. в период с 21.40 до 22.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили девять беспилотников

Минобороны: силы ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 9 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская ПВО вечером в воскресенье уничтожила девять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ.
«
"Пятнадцатого июня т.г. в период с 21.40 до 22.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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