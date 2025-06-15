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Над Белгородской областью сбили девять беспилотников
Над Белгородской областью сбили девять беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025
Над Белгородской областью сбили девять беспилотников
Российская ПВО вечером в воскресенье уничтожила девять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:50:00+03:00
2025-06-15T23:50:00+03:00
2025-06-15T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская ПВО вечером в воскресенье уничтожила девять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Пятнадцатого июня т.г. в период с 21.40 до 22.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили девять беспилотников
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