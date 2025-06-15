https://ria.ru/20250615/bespilotniki-2023024117.html

Над Белгородской областью сбили девять беспилотников

Над Белгородской областью сбили девять беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025

Над Белгородской областью сбили девять беспилотников

Российская ПВО вечером в воскресенье уничтожила девять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T23:50:00+03:00

2025-06-15T23:50:00+03:00

2025-06-15T23:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская ПВО вечером в воскресенье уничтожила девять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Пятнадцатого июня т.г. в период с 21.40 до 22.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины