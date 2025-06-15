Что стало с экс-женой Марата Башарова: правда после скандала с избиением
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Она простила побои, но не смогла забыть боль. Елизавета Шевыркова — третья жена Марата Башарова, которая пять лет назад ушла от актера со сломанным носом и сотрясением мозга. Сегодня, когда Башаров готовится к новой свадьбе, его бывшая супруга делает неожиданное предложение. Что на самом деле стоит за этим жестом? Как сложилась жизнь женщины, пережившей публичный скандал?
Сказка, обернувшаяся драмой
Елизавета Шевыркова никогда не стремилась к славе, но ее брак с известным актером Маратом Башаровым неожиданно вывел ее на светскую арену. Этот союз стал настоящим магнитом для таблоидов, так как отношения пары оказались далекими от идеала романтической сказки. Пресса с большим интересом следила за их жизнью, освещая как трогательные моменты, так и скандалы, которые, как оказалось, были не редкостью. В результате их брак стал не только источником неприятностей, но и поучительным примером для многих.
Актер Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой
До знакомства с Маратом о Елизавете знали лишь немногие. Она родилась и выросла в Москве, воспитываемая матерью, и с детства мечтала о крепкой и счастливой семье. Возможно, именно эта мечта сформировала ее романтичный характер. Башаров покорил ее сердце еще в подростковом возрасте. После просмотра фильма "Сибирский цирюльник" в 13 лет она стала его преданной поклонницей.
Елизавета не упускала возможности смотреть все его фильмы, собирала статьи о нем и даже решилась на смелый шаг в 2012 году – подарила ему цветы после спектакля, где он исполнял главную роль. В социальных сетях она написала: "Пригласи меня на свидание". Однако ответа не последовало. Спустя полгода, к ее удивлению, актер сам обратился к ней. Это стало началом их истории, полной романтики: цветы, ночные прогулки по городу, ужины в дорогих ресторанах… Лиза, казалось, попала в настоящую сказку.
Актер Марат Башаров
Но вскоре стало очевидно, что у этой истории не будет счастливого конца. За внешней идиллией скрывались сложности и недопонимания, которые постепенно начали разрушать их отношения. Скандалы и разногласия стали привычной частью их жизни, и пресса с удовольствием подхватывала эти новости. В итоге их брак стал не только источником стресса для обоих, но и уроком о том, как быстро может измениться восприятие любви и счастья.
Бьет — значит любит?
Скандалы и разочарования в жизни Елизаветы Шевырковой стали неотъемлемой частью ее отношений с известным актером Маратом Башаровым. Пресса активно освещала его новые увлечения — сначала с Анной Созоновой, затем с Екатериной Архаровой, с которой он даже вступил в брак. Этот союз оказался недолговечным и сопровождался неприятными слухами о рукоприкладстве со стороны актера. Несмотря на это, Елизавета упорно отказывалась верить в такие обвинения. Их общение возобновилось, и теперь Лиза стала не просто девушкой, а настоящей поддержкой для Марата.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
Актер Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
В 2015 году они начали совместную жизнь, а в 2016 году у них родился сын Марсель. В 2017 году пара официально оформила свои отношения, но вскоре начали появляться тревожные сигналы. То, что Елизавета не хотела принимать, стало реальностью: ее муж поднимал на нее руку. Несмотря на попытки Марата отрицать это, Шевыркова не могла смириться с насилием и приняла решение подать на развод. Процесс расставания оказался далеко не мирным. Сначала бывшие супруги пытались сохранить дружеские отношения. Башаров раскаивался и делал щедрые подарки, включая квартиру стоимостью 34 миллиона рублей, объединенную из трех отдельных апартаментов.
Однако их попытки восстановить семью постепенно угасали, и именно Елизавета стала инициатором развода. Марат старался оправдаться перед публикой, объясняя свое поведение вспыльчивостью и вредными привычками, что, в свою очередь, не добавляло ему популярности.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕкатерина Ливанова в роли Кати, Марат Башаров в роли Сени и Наталия Медведева в роли Гали (слева направо) в спектакле "Нежданно-негаданно" по произведению Валентина Распутина в постановке режиссера Галины Полищук на сцене МХАТ им. М. Горького
Екатерина Ливанова в роли Кати, Марат Башаров в роли Сени и Наталия Медведева в роли Гали (слева направо) в спектакле "Нежданно-негаданно" по произведению Валентина Распутина в постановке режиссера Галины Полищук на сцене МХАТ им. М. Горького
Давай начнем сначала?
После громкого разрыва и обсуждений в прессе Елизавета полностью сосредоточилась на воспитании сына. Восьмилетний Марсель стал для нее главным приоритетом. В какой-то момент Башаров жаловался, что экс-жена не позволяет ему видеться с ребенком, но позже им удалось прийти к соглашению, и актер стал активно участвовать в жизни сына.
В 2022 году Шевыркова написала в своем блоге: "Важно вовремя уходить… Вовремя расставаться с теми, с кем у тебя разные пути… и находить тех, кто действительно твой".
Актер Марат Башаров
Несмотря на пережитое, Башаров продолжал пытаться вернуть семью, но Лиза оставалась непреклонной. В прошлом году она неожиданно сделала шаг навстречу, предложив начать все заново. Тогда Актер Марат Башаров сделал сенсационное признание в эфире одного из шоу 23 декабря. Он заявил, что экс-супруга Елизавета Шевыркова, которая ушла от него из-за побоев, предложила воссоединиться. Актер отказался, так как вступил в отношения с новой девушка.
Марат сказал так: "Недавно моя бывшая жена написала: "А может быть, вернем все сначала?" Быть может, раньше, если бы я не встретил свою невесту, я бы тогда побежал, даже не раздумывая. А сейчас уже…".
© Фото : Пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы"Марат Башаров и Елена Захарова расскажут зрителям о любви и изменах
© Фото : Пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы"
Марат Башаров и Елена Захарова расскажут зрителям о любви и изменах
Также Башаров признался, что тяжело переживал развод с Шевырковой в 2019 году и пытался сохранить семью, в том числе ради их общего сына Марселя. Однако Лиза была против.
В настоящее время Елизавета активно строит карьеру, много времени посвящает сыну и занимается общественной деятельностью, выступая против насилия в семье. В своих постах она часто делится мыслями о жизни, любви и свободе, подчеркивая, что не жалеет о прошлом и продолжает мечтать, наслаждаясь каждым днем своей жизни.