https://ria.ru/20250615/basharov-2022294480.html

Что стало с экс-женой Марата Башарова: правда после скандала с избиением

Что стало с экс-женой Марата Башарова: правда после скандала с избиением - РИА Новости, 15.06.2025

Что стало с экс-женой Марата Башарова: правда после скандала с избиением

Она простила побои, но не смогла забыть боль. Елизавета Шевыркова — третья жена Марата Башарова, которая пять лет назад ушла от актера со сломанным носом и... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:28:00+03:00

2025-06-15T08:28:00+03:00

2025-06-15T08:28:00+03:00

москва

марат башаров

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Она простила побои, но не смогла забыть боль. Елизавета Шевыркова — третья жена Марата Башарова, которая пять лет назад ушла от актера со сломанным носом и сотрясением мозга. Сегодня, когда Башаров готовится к новой свадьбе, его бывшая супруга делает неожиданное предложение. Что на самом деле стоит за этим жестом? Как сложилась жизнь женщины, пережившей публичный скандал?Сказка, обернувшаяся драмойЕлизавета Шевыркова никогда не стремилась к славе, но ее брак с известным актером Маратом Башаровым неожиданно вывел ее на светскую арену. Этот союз стал настоящим магнитом для таблоидов, так как отношения пары оказались далекими от идеала романтической сказки. Пресса с большим интересом следила за их жизнью, освещая как трогательные моменты, так и скандалы, которые, как оказалось, были не редкостью. В результате их брак стал не только источником неприятностей, но и поучительным примером для многих.До знакомства с Маратом о Елизавете знали лишь немногие. Она родилась и выросла в Москве, воспитываемая матерью, и с детства мечтала о крепкой и счастливой семье. Возможно, именно эта мечта сформировала ее романтичный характер. Башаров покорил ее сердце еще в подростковом возрасте. После просмотра фильма "Сибирский цирюльник" в 13 лет она стала его преданной поклонницей.Елизавета не упускала возможности смотреть все его фильмы, собирала статьи о нем и даже решилась на смелый шаг в 2012 году – подарила ему цветы после спектакля, где он исполнял главную роль. В социальных сетях она написала: "Пригласи меня на свидание". Однако ответа не последовало. Спустя полгода, к ее удивлению, актер сам обратился к ней. Это стало началом их истории, полной романтики: цветы, ночные прогулки по городу, ужины в дорогих ресторанах… Лиза, казалось, попала в настоящую сказку.Но вскоре стало очевидно, что у этой истории не будет счастливого конца. За внешней идиллией скрывались сложности и недопонимания, которые постепенно начали разрушать их отношения. Скандалы и разногласия стали привычной частью их жизни, и пресса с удовольствием подхватывала эти новости. В итоге их брак стал не только источником стресса для обоих, но и уроком о том, как быстро может измениться восприятие любви и счастья.Бьет — значит любит?Скандалы и разочарования в жизни Елизаветы Шевырковой стали неотъемлемой частью ее отношений с известным актером Маратом Башаровым. Пресса активно освещала его новые увлечения — сначала с Анной Созоновой, затем с Екатериной Архаровой, с которой он даже вступил в брак. Этот союз оказался недолговечным и сопровождался неприятными слухами о рукоприкладстве со стороны актера. Несмотря на это, Елизавета упорно отказывалась верить в такие обвинения. Их общение возобновилось, и теперь Лиза стала не просто девушкой, а настоящей поддержкой для Марата.В 2015 году они начали совместную жизнь, а в 2016 году у них родился сын Марсель. В 2017 году пара официально оформила свои отношения, но вскоре начали появляться тревожные сигналы. То, что Елизавета не хотела принимать, стало реальностью: ее муж поднимал на нее руку. Несмотря на попытки Марата отрицать это, Шевыркова не могла смириться с насилием и приняла решение подать на развод. Процесс расставания оказался далеко не мирным. Сначала бывшие супруги пытались сохранить дружеские отношения. Башаров раскаивался и делал щедрые подарки, включая квартиру стоимостью 34 миллиона рублей, объединенную из трех отдельных апартаментов.Однако их попытки восстановить семью постепенно угасали, и именно Елизавета стала инициатором развода. Марат старался оправдаться перед публикой, объясняя свое поведение вспыльчивостью и вредными привычками, что, в свою очередь, не добавляло ему популярности.Давай начнем сначала?После громкого разрыва и обсуждений в прессе Елизавета полностью сосредоточилась на воспитании сына. Восьмилетний Марсель стал для нее главным приоритетом. В какой-то момент Башаров жаловался, что экс-жена не позволяет ему видеться с ребенком, но позже им удалось прийти к соглашению, и актер стал активно участвовать в жизни сына.В 2022 году Шевыркова написала в своем блоге: "Важно вовремя уходить… Вовремя расставаться с теми, с кем у тебя разные пути… и находить тех, кто действительно твой".Несмотря на пережитое, Башаров продолжал пытаться вернуть семью, но Лиза оставалась непреклонной. В прошлом году она неожиданно сделала шаг навстречу, предложив начать все заново. Тогда Актер Марат Башаров сделал сенсационное признание в эфире одного из шоу 23 декабря. Он заявил, что экс-супруга Елизавета Шевыркова, которая ушла от него из-за побоев, предложила воссоединиться. Актер отказался, так как вступил в отношения с новой девушка.Марат сказал так: "Недавно моя бывшая жена написала: "А может быть, вернем все сначала?" Быть может, раньше, если бы я не встретил свою невесту, я бы тогда побежал, даже не раздумывая. А сейчас уже…".Также Башаров признался, что тяжело переживал развод с Шевырковой в 2019 году и пытался сохранить семью, в том числе ради их общего сына Марселя. Однако Лиза была против.В настоящее время Елизавета активно строит карьеру, много времени посвящает сыну и занимается общественной деятельностью, выступая против насилия в семье. В своих постах она часто делится мыслями о жизни, любви и свободе, подчеркивая, что не жалеет о прошлом и продолжает мечтать, наслаждаясь каждым днем своей жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, марат башаров