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Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines - РИА Новости, 15.06.2025
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05:58 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/bagazh-2022901769.html
Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines
Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines - РИА Новости, 15.06.2025
Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines
В аэропорту "Внуково" со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines сообщили, что часть багажа не была доставлена из Стамбула в Москву из-за ограничений по... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:58:00+03:00
2025-06-15T05:58:00+03:00
стамбул
москва
анталия
turkish airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В аэропорту "Внуково" со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines сообщили, что часть багажа не была доставлена из Стамбула в Москву из-за ограничений по максимальной взлётной массе воздушных судов, для максимальной заправки топливом часть багажа была снята с рейса. "По информации, предоставленной авиаперевозчиком, недоставка багажа с рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140, прибывших из Анталии в аэропорт "Внуково" 14 июня, связаны с ограничениями по максимальной взлётной массе воздушных судов. Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейсов: с ТК1231 – 25 мест, с ТК3152 – 129 мест, с ТК3024 –149 мест, с ТК3140 – 57 мест... Так, по массовому неприбытию багажа из Анталии принято 219 заявлений на 329 мест", - говорится в сообщении авиагавани. Незагруженный багаж был отправлен рейсом в Стамбул, где в настоящий момент и находится. Он будет доставлен в аэропорт "Внуково" частями ближайшими рейсами. "Плановые рейсы по досылке багажа Turkish Airlines: 14.06.2025 - рейс ТК411 (23.05); рейс ТК421 (01.10); рейс ТК419 (04.55)", — отмечается в сообщении. Кроме того, часть будет отправлена в воскресенье рейсами авиакомпании ТК413 со временем прибытия в Москву в 11.00 мск, ТК417 - время прибытия 13.00 мск и ТК415 - в 17.55 мск. Если багаж не будет доставлен указанными рейсами, остаток отправят рейсом ТК4917 в 22.25 мск. Ранее Росавиации сообщила, что совместно с Минтрансом РФ разбирается с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и аэропортом "Внуково".
https://ria.ru/20250614/bagazh-2022829389.html
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стамбул, москва, анталия, turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Стамбул, Москва, Анталия, Turkish Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines

Часть багажа Turkish Airlines не доставили в Москву из-за ограничений массы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЭлектронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково"
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В аэропорту "Внуково" со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines сообщили, что часть багажа не была доставлена из Стамбула в Москву из-за ограничений по максимальной взлётной массе воздушных судов, для максимальной заправки топливом часть багажа была снята с рейса.
"По информации, предоставленной авиаперевозчиком, недоставка багажа с рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140, прибывших из Анталии в аэропорт "Внуково" 14 июня, связаны с ограничениями по максимальной взлётной массе воздушных судов. Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейсов: с ТК1231 – 25 мест, с ТК3152 – 129 мест, с ТК3024 –149 мест, с ТК3140 – 57 мест... Так, по массовому неприбытию багажа из Анталии принято 219 заявлений на 329 мест", - говорится в сообщении авиагавани.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Вчера, 16:52
Незагруженный багаж был отправлен рейсом в Стамбул, где в настоящий момент и находится. Он будет доставлен в аэропорт "Внуково" частями ближайшими рейсами.
"Плановые рейсы по досылке багажа Turkish Airlines: 14.06.2025 - рейс ТК411 (23.05); рейс ТК421 (01.10); рейс ТК419 (04.55)", — отмечается в сообщении.
Кроме того, часть будет отправлена в воскресенье рейсами авиакомпании ТК413 со временем прибытия в Москву в 11.00 мск, ТК417 - время прибытия 13.00 мск и ТК415 - в 17.55 мск. Если багаж не будет доставлен указанными рейсами, остаток отправят рейсом ТК4917 в 22.25 мск.
Ранее Росавиации сообщила, что совместно с Минтрансом РФ разбирается с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и аэропортом "Внуково".
Самолеты Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines
Вчера, 15:45
 
СтамбулМоскваАнталияTurkish AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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