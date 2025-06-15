https://ria.ru/20250615/bagazh-2022901769.html

Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines

Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines - РИА Новости, 15.06.2025

Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines

В аэропорту "Внуково" со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines сообщили, что часть багажа не была доставлена из Стамбула в Москву из-за ограничений по... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:58:00+03:00

2025-06-15T05:58:00+03:00

2025-06-15T05:58:00+03:00

стамбул

москва

анталия

turkish airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В аэропорту "Внуково" со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines сообщили, что часть багажа не была доставлена из Стамбула в Москву из-за ограничений по максимальной взлётной массе воздушных судов, для максимальной заправки топливом часть багажа была снята с рейса. "По информации, предоставленной авиаперевозчиком, недоставка багажа с рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140, прибывших из Анталии в аэропорт "Внуково" 14 июня, связаны с ограничениями по максимальной взлётной массе воздушных судов. Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейсов: с ТК1231 – 25 мест, с ТК3152 – 129 мест, с ТК3024 –149 мест, с ТК3140 – 57 мест... Так, по массовому неприбытию багажа из Анталии принято 219 заявлений на 329 мест", - говорится в сообщении авиагавани. Незагруженный багаж был отправлен рейсом в Стамбул, где в настоящий момент и находится. Он будет доставлен в аэропорт "Внуково" частями ближайшими рейсами. "Плановые рейсы по досылке багажа Turkish Airlines: 14.06.2025 - рейс ТК411 (23.05); рейс ТК421 (01.10); рейс ТК419 (04.55)", — отмечается в сообщении. Кроме того, часть будет отправлена в воскресенье рейсами авиакомпании ТК413 со временем прибытия в Москву в 11.00 мск, ТК417 - время прибытия 13.00 мск и ТК415 - в 17.55 мск. Если багаж не будет доставлен указанными рейсами, остаток отправят рейсом ТК4917 в 22.25 мск. Ранее Росавиации сообщила, что совместно с Минтрансом РФ разбирается с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и аэропортом "Внуково".

https://ria.ru/20250614/bagazh-2022829389.html

https://ria.ru/20250614/bagazh-2022822455.html

стамбул

москва

анталия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стамбул, москва, анталия, turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)