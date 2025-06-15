https://ria.ru/20250615/aviareysy-2022972446.html

Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию

Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию - РИА Новости, 15.06.2025

Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию

Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:15:00+03:00

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россия

оаэ

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

emirates

etihad airways

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. "Программа полетов flydubai в Россию на сегодня состоит из 14 рейсов… Таким образом, вместе с перелетами Emirates (три рейса) и Etihad Airways (три рейса) суммарное количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию сегодня составит 20 рейсов", - сообщила Росавиация. В сообщении говорится о рейсах в Москву (семь), в Екатеринбург и Казань (по два), в Новосибирск, Самару и Сочи (по одному рейсу).

https://ria.ru/20250613/reysy-2022675657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оаэ, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), emirates, etihad airways, обострение конфликта между израилем и ираном