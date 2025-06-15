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Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию - РИА Новости, 15.06.2025
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию
Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:15:00+03:00
2025-06-15T16:15:00+03:00
2025-06-15T16:15:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
emirates
etihad airways
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. "Программа полетов flydubai в Россию на сегодня состоит из 14 рейсов… Таким образом, вместе с перелетами Emirates (три рейса) и Etihad Airways (три рейса) суммарное количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию сегодня составит 20 рейсов", - сообщила Росавиация. В сообщении говорится о рейсах в Москву (семь), в Екатеринбург и Казань (по два), в Новосибирск, Самару и Сочи (по одному рейсу).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), emirates, etihad airways, обострение конфликта между израилем и ираном
Россия, ОАЭ, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Emirates, Etihad Airways, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию
Росавиация: количество перелетов из ОАЭ в Россию 15 июня составит 20 рейсов