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Мерзликин подал на развод - РИА Новости, 15.06.2025
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Шоубиз
 
16:40 15.06.2025 (обновлено: 17:37 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/akter-2022974792.html
Мерзликин подал на развод
Мерзликин подал на развод - РИА Новости, 15.06.2025
Мерзликин подал на развод
Актер Андрей Мерзликин подал на развод, следует из карточки дела. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:40:00+03:00
2025-06-15T17:37:00+03:00
шоубиз
москва
андрей мерзликин
армен джигарханян
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актер Андрей Мерзликин подал на развод, следует из карточки дела. Заявление зарегистрировал 183-м судебный участок западного района Москвы. Беседу назначили на 19 июня.Широкую известность актер получил после роли в фильме "Бумер". Он играл во многих российских фильмах и сериалах, в том числе "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело Черкасова", и других. Мерзликин десять лет до 2011 года состоял в труппе Театра под руководством Армена Джигарханяна. В браке с Анной Мерзликиной он состоит с 2006 года. У пары четверо детей.
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москва, андрей мерзликин, армен джигарханян, общество
Шоубиз, Москва, Андрей Мерзликин, Армен Джигарханян, Общество
Мерзликин подал на развод

Мерзликин подал заявление о расторжении брака в мировой суд

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИнтервью с актером Андреем Мерзликиным
Интервью с актером Андреем Мерзликиным - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Интервью с актером Андреем Мерзликиным. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актер Андрей Мерзликин подал на развод, следует из карточки дела.
Заявление зарегистрировал 183-м судебный участок западного района Москвы. Беседу назначили на 19 июня.
Широкую известность актер получил после роли в фильме "Бумер". Он играл во многих российских фильмах и сериалах, в том числе "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело Черкасова", и других.
Мерзликин десять лет до 2011 года состоял в труппе Театра под руководством Армена Джигарханяна.
В браке с Анной Мерзликиной он состоит с 2006 года. У пары четверо детей.
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