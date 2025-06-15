https://ria.ru/20250615/akter-2022974792.html

Мерзликин подал на развод

Мерзликин подал на развод - РИА Новости, 15.06.2025

Мерзликин подал на развод

Актер Андрей Мерзликин подал на развод, следует из карточки дела. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:40:00+03:00

2025-06-15T16:40:00+03:00

2025-06-15T17:37:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актер Андрей Мерзликин подал на развод, следует из карточки дела. Заявление зарегистрировал 183-м судебный участок западного района Москвы. Беседу назначили на 19 июня.Широкую известность актер получил после роли в фильме "Бумер". Он играл во многих российских фильмах и сериалах, в том числе "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело Черкасова", и других. Мерзликин десять лет до 2011 года состоял в труппе Театра под руководством Армена Джигарханяна. В браке с Анной Мерзликиной он состоит с 2006 года. У пары четверо детей.

https://ria.ru/20250615/basharov-2022294480.html

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2025

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москва, андрей мерзликин, армен джигарханян, общество