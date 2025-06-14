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"Они готовятся". Мировые центробанки подали тревожный сигнал - РИА Новости, 14.06.2025
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08:00 14.06.2025 (обновлено: 08:03 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/zoloto-2022228244.html
"Они готовятся". Мировые центробанки подали тревожный сигнал
"Они готовятся". Мировые центробанки подали тревожный сигнал - РИА Новости, 14.06.2025
"Они готовятся". Мировые центробанки подали тревожный сигнал
По всему миру правительства сокращают закупки золота и занимают выжидательную позицию — ценовое ралли не прошло даром. Политическая и экономическая ситуация... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:00:00+03:00
2025-06-14T08:03:00+03:00
экономика
китай
чехия
польша
федеральная резервная система сша
bank of america
инвестиции
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. По всему миру правительства сокращают закупки золота и занимают выжидательную позицию — ценовое ралли не прошло даром. Политическая и экономическая ситуация остается нестабильной. О том, куда двинутся котировки драгоценного металла и что означают действия финансовых регуляторов, — в материале РИА Новости.Курс на понижениеВсемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщает: в апреле центробанки купили 16 тонн драгметалла. Это на 12 тонн меньше 12-месячного среднего показателя и на 12% — чем в марте."Данные очень изменчивы, и один месяц еще ничего не значит. К тому же ЦБ могут предоставлять данные со значительными задержками", — уточняется в публикации.В WGC полагают, что спрос на золото не упадет, особенно с учетом нынешней экономической и геополитической неопределенности.По закупкам в апреле лидирует Польша — 12,4 тонны. Чехия приобрела три тонны, КНР, Турция, Киргизия — по две, Казахстан и Иордания — по одной.В 2023-2024-м в условиях геополитической турбулентности и высокой инфляции золото использовали как защитный актив. Сейчас же многие регуляторы перешли к фазе ожидания и ребалансировки резервов: то есть, пока цены высокие, что-то можно и продать, объясняет инвестиционный советник в реестре ЦБ России, основатель онлайн-университета "Финансология" Юлия Кузнецова.Так, Узбекистан в апреле реализовал на рынке 11,2 тонны драгметалла. Монголия — 0,4 тонны, Германия — 0,2, Мексика — 0,1."Это вполне объяснимая реакция: ожидания по снижению ставок в США заставляют центробанки осторожнее подходить к новым покупкам золота", — отмечает эксперт.Почему и сколькоСтарший аналитик World Gold Council Кришан Гопол указывает не небывалую дороговизну защитного актива.Ослабление доллара, геополитическая нестабильность, экономические риски вызвали взрывной спрос. Котировки преодолели рубеж 3500 за унцию. Сейчас чуть подсели, но все равно высокие. Августовские фьючерсы на нью-йоркской бирже Comex торгуются в районе 3350.Однако структурный интерес к золоту сохраняется, и при коррекции цен усиленный спрос может возобновиться, считают специалисты.Все прояснится к сентябрю-октябрю, когда американский ФРС и Европейский ЦБ определятся со своей монетарной политикой.Замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради тоже воспринимает апрельское снижение закупок не как отказ от золота в качестве резервного актива, а как тактическую паузу. Регуляторы хотят адаптироваться к рекордным ценам и оптимизировать сложившиеся портфели. "Долгосрочный тренд на дедолларизацию и накопление золота, особенно в развивающихся странах, неизменен", — подчеркивает эксперт.И добавляет: "К октябрю среднемесячные объемы могут достичь 70 тонн. С одной стороны, политика Трампа усиливает инфляционное давление, с другой — дестабилизация экономической ситуации в Европе, кризис на Ближнем Востоке. Кроме того, Китай намерен нарастить долю золота в резервах до 20% (сейчас — восемь), а значит, придется покупать порядка 40 тонн в месяц в течение трех лет".Туманные перспективыИ золото не подешевеет. Глава отдела сырьевых исследований Bank of America Франсиско Бланш ожидает в 2026-м четырех тысяч долларов за тройскую унцию, пишет Bloomberg."В базовом сценарии на 2025-й мы прогнозировали 3300. Это уже позади. Мы допускали и 3700, однако до конца года этого может и не произойти", — говорит аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.По мнению Кузнецовой, в ближайшие месяцы котировки останутся в диапазоне 3250-3400. При усилении геополитических рисков вероятен коридор 3450-3500, а в случае резкой коррекции на фондовых рынках или укрепления доллара — просадка до 3100-3150.Ради считает нижней планкой в краткосрочной перспективе уровень в 2,950, потолком — 3,520. А что касается поведения финансовых регуляторов по всему миру — они явно готовятся к худшему.
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экономика, китай, чехия, польша, федеральная резервная система сша, bank of america, инвестиции
Экономика, Китай, Чехия, Польша, Федеральная резервная система США, Bank of America, Инвестиции
"Они готовятся". Мировые центробанки подали тревожный сигнал

Финансист Дудченко прогнозирует рост стоимости золота до $3700 за унцию

© rpongsajСейф
Сейф - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© rpongsaj
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. По всему миру правительства сокращают закупки золота и занимают выжидательную позицию — ценовое ралли не прошло даром. Политическая и экономическая ситуация остается нестабильной. О том, куда двинутся котировки драгоценного металла и что означают действия финансовых регуляторов, — в материале РИА Новости.

Курс на понижение

Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщает: в апреле центробанки купили 16 тонн драгметалла. Это на 12 тонн меньше 12-месячного среднего показателя и на 12% — чем в марте.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Золотые слитки
"Данные очень изменчивы, и один месяц еще ничего не значит. К тому же ЦБ могут предоставлять данные со значительными задержками", — уточняется в публикации.
В WGC полагают, что спрос на золото не упадет, особенно с учетом нынешней экономической и геополитической неопределенности.
По закупкам в апреле лидирует Польша — 12,4 тонны. Чехия приобрела три тонны, КНР, Турция, Киргизия — по две, Казахстан и Иордания — по одной.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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4 июня, 08:00
В 2023-2024-м в условиях геополитической турбулентности и высокой инфляции золото использовали как защитный актив. Сейчас же многие регуляторы перешли к фазе ожидания и ребалансировки резервов: то есть, пока цены высокие, что-то можно и продать, объясняет инвестиционный советник в реестре ЦБ России, основатель онлайн-университета "Финансология" Юлия Кузнецова.
Так, Узбекистан в апреле реализовал на рынке 11,2 тонны драгметалла. Монголия — 0,4 тонны, Германия — 0,2, Мексика — 0,1.
"Это вполне объяснимая реакция: ожидания по снижению ставок в США заставляют центробанки осторожнее подходить к новым покупкам золота", — отмечает эксперт.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве
Участница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве

Почему и сколько

Старший аналитик World Gold Council Кришан Гопол указывает не небывалую дороговизну защитного актива.
Ослабление доллара, геополитическая нестабильность, экономические риски вызвали взрывной спрос. Котировки преодолели рубеж 3500 за унцию. Сейчас чуть подсели, но все равно высокие. Августовские фьючерсы на нью-йоркской бирже Comex торгуются в районе 3350.
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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3 июня, 08:00
Однако структурный интерес к золоту сохраняется, и при коррекции цен усиленный спрос может возобновиться, считают специалисты.
Все прояснится к сентябрю-октябрю, когда американский ФРС и Европейский ЦБ определятся со своей монетарной политикой.
Замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради тоже воспринимает апрельское снижение закупок не как отказ от золота в качестве резервного актива, а как тактическую паузу. Регуляторы хотят адаптироваться к рекордным ценам и оптимизировать сложившиеся портфели. "Долгосрочный тренд на дедолларизацию и накопление золота, особенно в развивающихся странах, неизменен", — подчеркивает эксперт.
И добавляет: "К октябрю среднемесячные объемы могут достичь 70 тонн. С одной стороны, политика Трампа усиливает инфляционное давление, с другой — дестабилизация экономической ситуации в Европе, кризис на Ближнем Востоке. Кроме того, Китай намерен нарастить долю золота в резервах до 20% (сейчас — восемь), а значит, придется покупать порядка 40 тонн в месяц в течение трех лет".
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома

Туманные перспективы

И золото не подешевеет. Глава отдела сырьевых исследований Bank of America Франсиско Бланш ожидает в 2026-м четырех тысяч долларов за тройскую унцию, пишет Bloomberg.
"В базовом сценарии на 2025-й мы прогнозировали 3300. Это уже позади. Мы допускали и 3700, однако до конца года этого может и не произойти", — говорит аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
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Центробанк снизил ключевую ставку: что ждет российскую экономику
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По мнению Кузнецовой, в ближайшие месяцы котировки останутся в диапазоне 3250-3400. При усилении геополитических рисков вероятен коридор 3450-3500, а в случае резкой коррекции на фондовых рынках или укрепления доллара — просадка до 3100-3150.
Ради считает нижней планкой в краткосрочной перспективе уровень в 2,950, потолком — 3,520. А что касается поведения финансовых регуляторов по всему миру — они явно готовятся к худшему.
 
ЭкономикаКитайЧехияПольшаФедеральная резервная система СШАBank of AmericaИнвестиции
 
 
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