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При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель
При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.06.2025
При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, также повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:59:00+03:00
2025-06-14T11:59:00+03:00
2025-06-14T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир сальдо
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, также повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Мужчина 1958 года рождения получил лёгкое ранение в ходе обстрела ВСУ Новой Каховки. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. В Брилёвке повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки", - написал он в Telegram-канале. Сальдо добавил, что противник обстрелял Алешки, Каховку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малую Лепетиху и Великие Копани.
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , новая каховка, происшествия
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При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ