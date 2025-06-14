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При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 14.06.2025 (обновлено: 12:02 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/zhitel-2022788215.html
При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель
При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.06.2025
При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, также повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:59:00+03:00
2025-06-14T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, также повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Мужчина 1958 года рождения получил лёгкое ранение в ходе обстрела ВСУ Новой Каховки. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. В Брилёвке повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки", - написал он в Telegram-канале. Сальдо добавил, что противник обстрелял Алешки, Каховку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малую Лепетиху и Великие Копани.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель

Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, также повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Мужчина 1958 года рождения получил лёгкое ранение в ходе обстрела ВСУ Новой Каховки. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. В Брилёвке повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки", - написал он в Telegram-канале.
Сальдо добавил, что противник обстрелял Алешки, Каховку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малую Лепетиху и Великие Копани.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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