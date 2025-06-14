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При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель

При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.06.2025

При атаках ВСУ на Херсонскую область пострадал мирный житель

Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, также повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:59:00+03:00

2025-06-14T11:59:00+03:00

2025-06-14T12:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир сальдо

херсонская область

новая каховка

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, также повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Мужчина 1958 года рождения получил лёгкое ранение в ходе обстрела ВСУ Новой Каховки. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. В Брилёвке повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки", - написал он в Telegram-канале. Сальдо добавил, что противник обстрелял Алешки, Каховку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малую Лепетиху и Великие Копани.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , новая каховка, происшествия