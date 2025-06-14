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Жена возможного участника атаки БПЛА работала в студии тату - РИА Новости, 14.06.2025
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05:35 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/zhena-2022749888.html
Жена возможного участника атаки БПЛА работала в студии тату
Жена возможного участника атаки БПЛА работала в студии тату - РИА Новости, 14.06.2025
Жена возможного участника атаки БПЛА работала в студии тату
Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева Екатерина* работала в студии тату в центре Челябинска, помещение под которую сама... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:35:00+03:00
2025-06-14T05:35:00+03:00
происшествия
челябинск
иркутская область
россия
игорь кобзев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева Екатерина* работала в студии тату в центре Челябинска, помещение под которую сама же и арендовала, сейчас студия закрыта, выяснил корреспондент РИА Новости. Студия тату "Мастерская 9099" находится в центре Челябинска, в офисном здании на 5 этаже. На странице студии в соцсети "ВКонтакте" указывается, что мастерская здесь начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров – Екатерина Тимофеева*. Там же размещены фотографии ее работ. Сама студия сейчас закрыта, но корреспонденту агентства удалось пообщаться с сотрудниками соседних помещений. "Да, эта женщина работала в офисе, где делают тату. Потом о том, что произошло, что она сбежала, мы узнали из новостей – видели по телевидению ее фотографии с мужем. Их офис и вчера был закрыт", - рассказала собеседница агентства, добавив, что не так давно туда приезжали правоохранительные органы. Охранник офисного здания тоже узнал Тимофееву* по фотографиям. Он рассказал РИА Новости, что девушка была владелицей студии, офис арендовала и работала там с напарницами. Он добавил, что студия обычно работала допоздна – до 22.00. В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев*. Это многоквартирный жилой дом, построенном в 2019 году. Он арендовал там квартиру на 17 этаже. Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250603/kvartira-2020585932.html
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происшествия, челябинск, иркутская область, россия, игорь кобзев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Челябинск, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Жена возможного участника атаки БПЛА работала в студии тату

РИА Новости нашло студию, где работала жена возможного участника атаки дронов

© Фото : страница Екатерины Тимофеевой* в соцсетиЕкатерина Тимофеева*
Екатерина Тимофеева* - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : страница Екатерины Тимофеевой* в соцсети
Екатерина Тимофеева*. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева Екатерина* работала в студии тату в центре Челябинска, помещение под которую сама же и арендовала, сейчас студия закрыта, выяснил корреспондент РИА Новости.
Студия тату "Мастерская 9099" находится в центре Челябинска, в офисном здании на 5 этаже. На странице студии в соцсети "ВКонтакте" указывается, что мастерская здесь начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров – Екатерина Тимофеева*. Там же размещены фотографии ее работ.
Дом в Челябинске, в котором жил участник атаки БПЛА в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Найдена квартира, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области
3 июня, 07:12
Сама студия сейчас закрыта, но корреспонденту агентства удалось пообщаться с сотрудниками соседних помещений.
"Да, эта женщина работала в офисе, где делают тату. Потом о том, что произошло, что она сбежала, мы узнали из новостей – видели по телевидению ее фотографии с мужем. Их офис и вчера был закрыт", - рассказала собеседница агентства, добавив, что не так давно туда приезжали правоохранительные органы.
Охранник офисного здания тоже узнал Тимофееву* по фотографиям. Он рассказал РИА Новости, что девушка была владелицей студии, офис арендовала и работала там с напарницами. Он добавил, что студия обычно работала допоздна – до 22.00.
В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев*. Это многоквартирный жилой дом, построенном в 2019 году. Он арендовал там квартиру на 17 этаже.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Екатерина Тимофеева* - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"
11 июня, 02:20
 
ПроисшествияЧелябинскИркутская областьРоссияИгорь КобзевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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