Рейтинг@Mail.ru
Вблизи южных Курил произошло новое землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 14.06.2025 (обновлено: 09:23 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/zemletryasenie--2022769208.html
Вблизи южных Курил произошло новое землетрясение магнитудой 6,1
Вблизи южных Курил произошло новое землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 14.06.2025
Вблизи южных Курил произошло новое землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:22:00+03:00
2025-06-14T09:23:00+03:00
тихий океан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 14 июня в 05.35 (22.34 мск пятницы) в Тихом океане. Эпицентр находился в 178 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 40 километров", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства отметила, что данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250604/zemletryasenie--2020785348.html
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тихий океан, в мире
Тихий океан, В мире
Вблизи южных Курил произошло новое землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу у побережья южных Курил

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 14 июня в 05.35 (22.34 мск пятницы) в Тихом океане. Эпицентр находился в 178 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 40 километров", - рассказала сейсмолог.
Собеседница агентства отметила, что данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
Индонезия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
4 июня, 08:21
 
Тихий океанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильской атаки в ТегеранеИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала