https://ria.ru/20250614/zemletryasenie--2022769208.html
Вблизи южных Курил произошло новое землетрясение магнитудой 6,1
Вблизи южных Курил произошло новое землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 14.06.2025
Вблизи южных Курил произошло новое землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:22:00+03:00
2025-06-14T09:22:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 14 июня в 05.35 (22.34 мск пятницы) в Тихом океане. Эпицентр находился в 178 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 40 километров", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства отметила, что данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250604/zemletryasenie--2020785348.html
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Вблизи южных Курил произошло новое землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу у побережья южных Курил