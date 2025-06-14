https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022801758.html

Зеленский высказался об обострении конфликта между Израилем и Ираном

Зеленский высказался об обострении конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости, 14.06.2025

Зеленский высказался об обострении конфликта между Израилем и Ираном

Обострение конфликта между Ираном и Израилем не помогает Украине, цитирует Владимира Зеленского издание "РБК-Украина". Он подчеркнул, что последствия... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:08:00+03:00

2025-06-14T14:08:00+03:00

2025-06-14T23:53:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обострение конфликта между Ираном и Израилем не помогает Украине, цитирует Владимира Зеленского издание "РБК-Украина". Он подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, а это выгодно России. "Этот фактор нам точно не помогает", — сказал Зеленский.Зеленский также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке."Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого", — добавил он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание — 3" по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250614/dubinskiy-2022761529.html

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