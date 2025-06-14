Зеленский высказался об обострении конфликта между Израилем и Ираном
Зеленский заявил, что обострение между Ираном и Израилем не помогает Украине
© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обострение конфликта между Ираном и Израилем не помогает Украине, цитирует Владимира Зеленского издание "РБК-Украина".
Он подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, а это выгодно России.
Он подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, а это выгодно России.
"Этот фактор нам точно не помогает", — сказал Зеленский.
Зеленский также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого", — добавил он.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание — 3" по военным целям в Израиле.