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Глава АКРА рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году - РИА Новости, 14.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
09:40 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/zarplata-2022772691.html
Глава АКРА рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году
Глава АКРА рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году - РИА Новости, 14.06.2025
Глава АКРА рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году
Зарплаты россиян в текущем году в среднем вырастут на 12% в номинальном выражении в результате охлаждения экономики, заявил в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:40:00+03:00
2025-06-14T09:40:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Зарплаты россиян в текущем году в среднем вырастут на 12% в номинальном выражении в результате охлаждения экономики, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АКРА Владимир Гусаков. По данным Росстата, средняя за месяц зарплата в России в декабре прошлого года составила 128,7 тысячи рублей, увеличившись за год на 21,9% в номинальном выражении. При этом среднемесячная зарплата в течение всего 2024 года составила 89 тысяч рублей, что на 19% выше показателя годом ранее. "Темпы роста в среднем за год будут, по нашим ожиданиям, примерно в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и составят порядка 12%. Это следствие общего охлаждения экономики", - сказал Гусаков. Он подчеркнул, что рынок труда остается дефицитным. "Это является одним из главных ограничителей экономического роста в России на данный момент", - заключил глава АКРА. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Глава АКРА рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году

Глава АКРА Гусаков: зарплаты россиян в 2025 году вырастут в среднем на 12%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Зарплаты россиян в текущем году в среднем вырастут на 12% в номинальном выражении в результате охлаждения экономики, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АКРА Владимир Гусаков.
По данным Росстата, средняя за месяц зарплата в России в декабре прошлого года составила 128,7 тысячи рублей, увеличившись за год на 21,9% в номинальном выражении. При этом среднемесячная зарплата в течение всего 2024 года составила 89 тысяч рублей, что на 19% выше показателя годом ранее.
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"Темпы роста в среднем за год будут, по нашим ожиданиям, примерно в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и составят порядка 12%. Это следствие общего охлаждения экономики", - сказал Гусаков.
Он подчеркнул, что рынок труда остается дефицитным. "Это является одним из главных ограничителей экономического роста в России на данный момент", - заключил глава АКРА.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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