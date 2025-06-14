https://ria.ru/20250614/zarplata-2022772691.html

Глава АКРА рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году

Глава АКРА рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году - РИА Новости, 14.06.2025

Глава АКРА рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году

Зарплаты россиян в текущем году в среднем вырастут на 12% в номинальном выражении в результате охлаждения экономики, заявил в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:40:00+03:00

2025-06-14T09:40:00+03:00

2025-06-14T09:40:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Зарплаты россиян в текущем году в среднем вырастут на 12% в номинальном выражении в результате охлаждения экономики, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АКРА Владимир Гусаков. По данным Росстата, средняя за месяц зарплата в России в декабре прошлого года составила 128,7 тысячи рублей, увеличившись за год на 21,9% в номинальном выражении. При этом среднемесячная зарплата в течение всего 2024 года составила 89 тысяч рублей, что на 19% выше показателя годом ранее. "Темпы роста в среднем за год будут, по нашим ожиданиям, примерно в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и составят порядка 12%. Это следствие общего охлаждения экономики", - сказал Гусаков. Он подчеркнул, что рынок труда остается дефицитным. "Это является одним из главных ограничителей экономического роста в России на данный момент", - заключил глава АКРА. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250604/rubl-2020637475.html

https://ria.ru/20250604/issledovanie-2020788576.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат)